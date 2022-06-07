Япония заморозит активы двух российских и одного белорусского банка 7.06.2022, 7:45

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Также Токио вводит запрет на экспорт ряда товаров.

Япония добавила в санкционный список два российских и один белорусский банк, а также расширила запрет на экспорт товаров в Россию, сообщает японское министерство иностранных дел.

В рамках нового пакета санкций с 7 июля будут заморожены активы «Россельхозбанка», Московского кредитного банка и Белорусского банка развития и реконструкции. Проводить платежи и совершать сделки с этими банками можно будет только при получении соответствующего разрешения от японских властей.

Также в МИД Японии заявили, что под запрет на экспорт попадут товары, способствующие укреплению промышленной инфраструктуры Российской Федерации.

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