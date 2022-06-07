закрыть
7 июня 2022, вторник, 10:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Япония заморозит активы двух российских и одного белорусского банка

  • 7.06.2022, 7:45
  • 2,436
Япония заморозит активы двух российских и одного белорусского банка

Также Токио вводит запрет на экспорт ряда товаров.

Япония добавила в санкционный список два российских и один белорусский банк, а также расширила запрет на экспорт товаров в Россию, сообщает японское министерство иностранных дел.

В рамках нового пакета санкций с 7 июля будут заморожены активы «Россельхозбанка», Московского кредитного банка и Белорусского банка развития и реконструкции. Проводить платежи и совершать сделки с этими банками можно будет только при получении соответствующего разрешения от японских властей.

Также в МИД Японии заявили, что под запрет на экспорт попадут товары, способствующие укреплению промышленной инфраструктуры Российской Федерации.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Продразверстка Гуттериша
Продразверстка Гуттериша Андрей Санников
Российская империя — не жилец
Российская империя — не жилец Виктор Шендерович
«Плейбой» для спасателя
«Плейбой» для спасателя Ирина Халип
Где была ваша прозорливость 24 февраля, когда с территории Беларуси пошли танки?
Где была ваша прозорливость 24 февраля, когда с территории Беларуси пошли танки? Наталья Радина