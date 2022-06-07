Эксперт: Есть три фактора, которые влияют на экономику Беларуси 5 7.06.2022, 8:03

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фото: Thinkstock

Режим Лукашенко может потерять от санкций больше, чем РФ.

Акцентируя внимание на различиях ситуации в Беларуси и России, экономист Катерина Борнукова отмечает, что на экономику нашей страны влияют сразу три фактора. Помимо санкций, это потеря украинского рынка, который составлял 14% белорусского экспорта в 2021 году, а также сужение российского рынка, который сам сильно страдает от санкций, пишет nashaniva.com.

«Можно говорить о том, что по итогу белорусская экономика может потерять даже больше, чем российская, поскольку наша страна была тесно связана с Украиной, которая была нашим экономическим партнером номер два. В итоге мы получаем, что наш второй по объему партнер полностью потерян, а первый обеднел. Это те негативные факторы, с которыми не столкнется Россия, поскольку Украина не была для нее таким значительным рынком».

Единственной надеждой для нашей экономики Екатерина называет глобальные изменения по вопросам санкций. Но пока такой сценарий представляется маловероятным — из-за позиции Украины и Запада.

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