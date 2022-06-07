Украинский генерал: Нападение с территории Беларуси может начаться очень быстро 15 7.06.2022, 10:26

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Россияне за два дня могут увеличить количество своих войск.

Угроза повторного наступления российской армии со стороны Беларуси сохраняется, а в случае благоприятной для России ситуации это наступление может начаться очень быстро.

Об этом в комментарии «Радыё Свабода» заявил украинский генерал, бывший заместитель командующего Силами специальных операций Украины (2016-2019 годы) Сергей Кривонос.

«Главная задача россиян - заставлять нас растягивать силы и средства, которые у нас есть, по всей территории Украины. Теперь они имеют прекрасную возможность передвигать войска вдоль наших границ. Последние 15-20 лет россияне работали над этими вопросами на всех ежегодных учениях, поэтому даже если сейчас небольшие войска стоят в Беларуси, через два дня их может быть уже гораздо больше. Они умеют это делать профессионально», - сказал Генерал Кривонос.

30 мая власти Беларуси объявили, что с 22 июня по 1 июля в Гомельской области пройдут плановые мобилизационные учения с военными комиссариатами и организациями Вооруженных Сил Беларуси, которые дислоцируются в регионе.

По состоянию на конец мая в Министерстве обороны Украины отметили, что угроза ракетных ударов по территории Беларуси остается актуальной.

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