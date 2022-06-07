Почему Байден рассекретил данные разведки США? 7.06.2022, 9:04

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фото: reuters

Директор национальной разведки рассказал, почему был отдан такой приказ.

Президент США Джо Байден отдал приказ о рассекречивании разведданных в преддверии вторжения России в Украину, поскольку заявления официальных лиц США о готовящемся нападении были встречены партнерами и союзниками со скептицизмом.

Об этом заявила директор национальной разведки Аврил Хейнс, пишет "Европейская правда".

"Когда мы объяснили нашим политикам, и наши политики пошли к своим собеседникам, они обнаружили, что у тех есть изрядная доля скептицизма", — сказала Хейнс на конференции по кибербезопасности.

"Как следствие, президент вернулся к нам и сказал: "Вы должны выйти и поделиться как можно большим количеством информации, а также убедиться, что люди видят то, что видите вы, чтобы мы могли снова взаимодействовать и, возможно, иметь более продуктивные разговоры о том, как спланировать подготовку, по существу, к российскому вторжению", - добавила она.

Хейнс добавила, что США "много делились с партнерами и союзниками", в конечном итоге разработав "механизмы обмена", которые можно будет использовать в будущем.

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