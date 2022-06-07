«Людей в пожарной части отправляли поливать протестующих водой, но те отказались и ушли» 9 7.06.2022, 9:12

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Работник МЧС рассказал о настроениях в ведомстве.

В конце мая глава МЧС Беларуси Вадим Синявский заявил, что спасатели проходят подготовку для действий в «особых условиях». По его словам, во-первых, это касается вопросов, «связанных с массовыми беспорядками» внутри страны.

Михаил (имя изменено по просьбе собеседника) несколько лет работает в МЧС водителем, его подразделение находится в одном из районных центров. Говорит, что сотрудников ведомства учили стрелять и раньше, но тогда обучение было минимальным, пишет zerkalo.io.

— Просто проводили инструктажи, технику безопасности, чтобы знали, что такое оружие. Раз в квартал нас привозили на полигон: нужно было выстреливать по три патрона, чтобы не забывали, как и что, — говорит он и добавляет, что сейчас подготовка более масштабная. — Тут уже было полное обучение тому, как обращаться со стрелковым оружием, как в армии. Разбирать и собирать автомат, знать его тактико-технические характеристики, устройство, принципы работы. Еще должны были тоже выезжать на полигон стрелять, но у нас этого не было. Сейчас эту подготовку проходят все, кто устраивается в МЧС, но и в подразделениях, думаю, должны будут проходить.

По словам Михаила, отказаться от обучения нельзя, так как в конце занятий нужно будет сдать зачет. Спасатель говорит, что другим навыкам, которые могут понадобиться в «особых условиях», бойцов не обучают.

— Пока только стрельба. Но, думаю, в ближайшее время будут добавлять что-нибудь еще, — объясняет он. — Это все пошло от нового министра. Он руководил милицией в Гродненской области, к МЧС никак не относился.

«Конечно, это все неприятно. Кто-то скрипя зубами проходит это обучение»

Группа Михаила, по его словам, спрашивала преподавателя, зачем бойцам МЧС проходить эту подготовку.

— Сказали, что, в случае каких-либо конфликтов в Беларуси, нас будут выставлять просто на охрану административных объектов. Не разгонять митинги или что-то такое — а сугубо для охраны. У нас в уставе (в новом приказе) это тоже было прописано, поэтому я думаю, что так и будет, — уверен парень. — Но у нас 80% сотрудников служили в армии, особо этим вопросом никто не задается. Конечно, это все неприятно. Кто-то скрипя зубами проходит это обучение. Кто-то — ну, обучили и обучили. Думаем, все это просто для галочки делается.

Водитель также рассказал, как в подразделениях ведомства относятся к тому, что спасателей в перспективе могут привлекать к разгону протестующих.

— Когда был август после выборов, говорят, в одном из городов людей в пожарной части отправляли поливать протестующих водой, но те отказались это делать — оставили машину и ушли, — вспоминает Михаил. — Не могу быть уверен, что это правда, но по разговорам со своими коллегами знаю, что, если бы отправили нас, мы поступили бы так же. Люди понимают, что они живут в своем городе. А в райцентрах все друг друга знают: я пойду оболью людей водой, а они мою машину подпалят. Да и вообще, отношение работников МЧС отличается от отношения армии и МВД к людям. Мы же часто сталкиваемся с неадекватными гражданами, но относимся и к ним человечнее, не пытаемся приструнить силовыми методами. Мы устраиваемся спасать людей, а не пакостить им.

«Может, нас для самообороны какой-нибудь учили стрелять…»

Мужчина не скрывает, что и занятия по идеологии с сотрудниками проводят.

— У нас есть тетрадки, мы там прописываем темы, например, почему была Вторая мировая война, каким был ход ее развития. О Конституции тоже, какой у нас президент. Говорят, что мы должны все это знать: «Не нравится — увольняйтесь», — описывает ситуацию собеседник.

Михаил говорит, что в ведомстве последнее время наблюдается отток кадров. Мужчина считает, что отток усилится, если бойцов начнут привлекать к участию в каких-либо боевых действиях.

— Если ликвидировать пожар, последствия разлива опасных жидкостей — хорошо. А если это будет военная помощь — думаю, около 50−60% сотрудников сразу будут увольняться, — рассуждает он. — Многие сейчас просто дорабатывают контакты, у нас нехватка людей, потому что тут становится все строже, за любую мелочь могут лишить премии. Последние пару лет постоянно проходят проверки. Там тоже выискивают, за что наказать и лишить премий. Последний год все больше людей уходят из МЧС, а приходят реже. Может, люди видят все эти разговоры, думают, что из МЧС хотят сделать МВД, и побаиваются этого. Но, думаю, нас будут привлекать сугубо на ликвидацию. Может, нас для самообороны какой-нибудь учили стрелять…

Министр также заявлял, что до 15 июня МЧС получит оружие от Минобороны. Михаил говорит, что после учебы не получал оружие, он считает, что выдавать его сотрудникам на руки не будут.

— Закрепленного за нами оружия, как в армии, нет. Нам его и не должны выдавать — только в случае необходимости, — заключает собеседник.

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