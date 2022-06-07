«Режиму нанесена смертельная рана»2
- 7.06.2022, 9:38
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Фактически в стране отсутствует политическое руководство.
Аналитик Сергей Чалый убежден, что возврат к 8 августа 2020 года невозможен, и считает, что смертельная рана режиму Александра Лукашенко нанесена. В эфире "Еврорадио" Чалый спорит со скептиками-оппонентами.
"Смертельная рана режиму нанесена, это очевидно уже всем. Он же не победил, это же видно. Прошло столько времени, а он все еще находится в режиме борьбы с невидимыми врагами. Репрессии не останавливаются, потому что, с одной стороны, как только ты ослабишь их, все проявления несогласия будут налицо. А с другой, уже нет возможности остановить своих силовиков", — предполагает Чалый.
Экономика находится в кризисе, и, по мнению Чалого, чиновники пока не понимают, сколько в таком режиме могут просуществовать бюджетообразующие предприятия.
"Это уже не гниение, это полноценный кризис, вопрос только в том, что с ним дальше будут делать", — говорит Чалый.
Нацбанк защищает банковскую систему, а те, кто отвечает за реальный сектор экономики, жалуются на отсутствие кредитов.
История работает медленно, но необратимо. И не только экономика и политика необратимо изменились, но и сам Лукашенко работает в новом устое.
"Фактически у нас сейчас нет политического руководства. Потому что он не может взять на себя ответственность за важное политическое решение, например в экономике", — поясняет свой тезис Чалый.