Археологи нашли пролежавший 3100 лет в норвежском леднике женский ботинок 7 7.06.2022, 9:43

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Фото: Норвежский Университет науки и технологии

Это самый древний из подобных артефактов.

Норвежские археологи рассказали о древнейшей находке, полученной из-под сошедшего ледяного пятна в горном районе Йотунхеймен на юге страны. Это старинный ботиночек, который носила женщина или юноша. Ученые датировали находку 1100 годом до нашей эры. Это самый ранний предмет одежды или обуви, когда-либо обнаруженный в Скандинавии, пишет сайт «Вокруг света».

Норвежский Университет науки и технологии опубликовал отчет о ледниковой археологии, в котором говорится и о выдающейся находке. Археологи предлагают представить, как еще в бронзовом веке, 3100 лет назад, кто-то потерял маленькую кожаную туфлю высоко в горах — в месте, которое сейчас в Норвегии называют Лангфонне.

Длина стопы владельца была 28 сантиметров, что примерно соответствует 36–37 современным размерам. Скорее всего, это была женщина или подросток. Хозяин вряд ли мог предположить, что утерянный навсегда ботинок найдут в 2020-х годах новой эры, да еще и хорошо сохранившимся.

Рядом с обувью обнаружили также деревянную лопату и несколько стрел, в том числе еще более старинное древко, которому 6100 лет. Это характеризует место как важное охотничье угодье, которое многие тысячелетия постоянно использовали люди.

Сохранность артефактов прекрасная, что позволяет точно датировать их — большая удача для археологов, которая стала возможной благодаря льду. Норвежские горы хранят тысячи лет истории в таких ледяных капсулах времени: на больших высотах скапливаются снег и лед, которые летом не тают, веками образуя ледяные пятна.

В отличие от ледников, они неподвижны, а в отличие от почвы, не имеют кислой среды, поэтому артефакты, оказавшиеся под ними, избегают разложения и деформации сотни и тысячи лет.

В копилке ледниковых археологов совершенно неповрежденное оружие, орудия труда, текстиль, одежда, обувь, останки животных и растений — тысячи находок, принадлежавших охотничьим племенам бронзового века, которые жили на севере Европы и юге Скандинавии. Когда олени поднимались выше в горы от жары, люди шли за ними, оставляя после себя клады для будущих ученых.

По словам авторов отчета, за последние 16 лет растаяло около 350 квадратных километров, что равно примерно половине площади Нью-Йорка. Если древности не извлечь после схождения льда, их неизбежно испортят воздух и агрессивные среды, передает Live Science.

Изменение климата, с одной стороны, помогло льдам начать таять и открывать свои сокровища. С другой, скорость этого процесса приводит к тому, что «музей подо льдом» может исчезнуть гораздо быстрее, чем ученые успеют найти все древности.

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