Как изменились цены на стройматериалы в Беларуси за последние пять лет 7.06.2022, 10:23

Фото: Никита ПЕТРОВСКИЙ, Intex-press

Что подорожало больше всего?

Делать ремонт сегодня намного накладнее. Причем, цены выросли не только в белорусских рублях, но и в валюте. Заметнее всего – на разные строительные мелочи. Intex-press сравнил чеки из магазинов стройматериалов пятилетней давности с нынешними ценниками.

У журналистов сохранились чеки из строительных магазинов сезона весна-лето 2017 года на самые разные виды стройматериалов – от шурупов до плитки, от шпатлевки до ламината.

Сравнив их с актуальными ценниками в магазинах, они заметили, что больше всего за последние пять лет выросли цены на материалы, стоимость которых обычно не бросается в глаза, так как в общей строительной смете занимает относительно небольшую часть.

Прежде всего, подорожали различные «болтики» и «винтики». Так обычные шурупы по металлу выросли в цене почти в четыре раза! Примерно в 3,5 раза подорожала малярная лента, в 2,5 раза – электрический кабель. Металлические профили выросли в цене где-то в два раза.

Ламинат дорожал быстрее плитки

Не сильно отставали от мелочей и отделочные стройматериалы. Так лист гипсокартона за пять лет стал дороже почти в 2,5 раза, мешок штукатурки подорожал почти вдвое, шпатлевка выросла в цене на 41%.

Подорожали и отделочные материалы для пола. Причем, цены на ламинат росли гораздо большими темпами, чем на плитку. Квадратным метр российского ламината 33 класса за пять лет подорожал примерно втрое, в то время как «квадрат» белорусской напольной плитки за этот период вырос в цене примерно в 1,5 раза.

Любопытно вели себя цены на интерьерную краску. Если один ее вид прибавил в цене всего лишь 2%, то другой подорожал почти в 2,5 раза!

Не только в рублях, но и в долларах

Обычно цены в Беларуси, касается то стройматериалов или каких-то других товаров, привязаны к курсам валют. И если в белорусских рублях они начинают расти, в долларах остаются примерно на одном уровне.

Но стройматериалы за эти пять лет значительно подорожали не только в белорусских рублях, но и в валюте. По некоторым позициям, таким как гипсокартон или ламинат, произошел практически двукратный рост!

В долларах сегодня из списка стоят дешевле лишь та самая интерьерная краска, цена на которую в рублях поднялась всего на 2%, а также шпатель для выравнивания стен, подорожавший примерно на столько же.

Сколько ламината в зарплате

Помимо того, что цены на стройматериалы за эти пять лет серьезно выросли, по многим позициям снизилась и покупательная способность зарплаты. Если в 2017 году на среднюю зарплату в Барановичах (за апрель она составляла 654,7 рубля) можно было купить, к примеру, около 43 квадратных метров ламината, то в 2022 году среднего апрельского заработка в 1290,4 рубля хватило бы только на 33 «квадрата».

Средний заработок в городе за пять лет потерял 10 листов гипсокартона, или 3 мешка штукатурки, или 8 ведер краски, но прибавил 25 мешков шпатлевки, или 4 банки грунтовки, или 13 ведер фуги.

Цены на некоторые строительные материалы в магазинах Барановичей в 2017 году и 2022 году, в рублях

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