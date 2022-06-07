Новая Зеландия ввела санкции против белорусских предприятий 7.06.2022, 10:38

В «черном списке» — белорусские оборонные предприятия.

Правительство Новой Зеландии ввело санкции против 44 компаний России и Беларуси, сообщает «Интерфакс».

«Под эти последние санкции попали 44 организации, в том числе шесть белорусских оборонных предприятий. Новозеландцам будет запрещено иметь дело с этими компаниями», — сообщила глава МИД страны Наная Махута.

Рестрикции коснулись в том числе «Газпрома» и предприятий, производящих оружие и военную технику.

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