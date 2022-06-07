Ученые обнаружили загадочное явление на спутнике газового гиганта 7.06.2022, 10:42

Новое исследование показывает, что спутник Юпитера Ио может быть похож на планету из фантастического мира «Дюна».

Ученые из Университета Рутгерса, США, считают, что спутник Юпитера Ио можно считать еще одним миром в Солнечной системе, на котором существуют песчаные дюны, сообщает Forbes (перевод — focus.ua).

Ио – это второй по величине и один из четырех главных спутников газового гиганта, который вместе с Ганимедом, Европой и Каллисто входит в состав так называемых галилеевых спутников. На Ио находится больше всего вулканов в Солнечной системе, которые постоянно извергаются. И эти извержения по силе намного превосходя те, которые происходят на Земле. Также ученые предполагают, что на спутнике существует подповерхностный океан.

Мир песчаных дюн

Но новое исследование американских ученых предполагает, что Ио может быть миром с песчаными дюнами, которые как пока известно ученым есть только на Земле и Марсе. Исследователи из Университета Рутгерса воспользовались новыми снимками космического аппарата "Юнона", а также архивными фотографиями аппарата "Галилео", который изучал Юпитер с 1989 по 2003 год. Кстати, данные этого аппарата помогли ученым создать первые подробные карты спутников газового гиганта.

На этих снимках видны загадочные и очень извилистые гребни на поверхности Ио, которые проанализировали ученые в новом исследовании. Эти гребни представляют огромный интерес для планетарных геологов. Считается, что песчаные дюны могут появиться только тогда, когда на песок воздействует ветер и происходит его накопление в виде дюн. Но на Ио не очень плотная атмосфера, а значит там если и есть ветры, то они будут очень слабыми для того, чтобы создать песчаные дюны.

"Наше новое исследование говорит о том, что Ио может быть новым миром в Солнечной системе, который можно будет назвать миром дюн. Мы смоделировали механизм, с помощью которого песчинки на поверхности этого спутника могут перемещаться и считаем, что на Ио могут образоваться дюны", — говорит Джордж Макдональд из Университета Рутгерса.

По словам ученых, новое исследование показывает, что среда, в которой существуют дюны на Ио, более разнообразна, чем классические бесконечные пустыни на Земле или на вымышленной планете Арракис из серии книг и фильмов фантастического мира "Дюна".

Сейчас ученые считают, что на поверхности Ио преобладают потоки текущей и застывшей лавы, покрытые снегом из диоксида серы. Но новое исследование показывает, что на Ио поверхность постоянно обновляется и там есть силы, которые могут воздействовать на частицы базальта или инея, в результате чего могут появляться большие дюны. По словам Макдональда, гребни на поверхности Ио, которые очень похожи на те, которые существуют на Земле или Марсе могут быть песчаными дюнами.

Возможно новые подробности о спутнике Юпитера Ио предоставят фотографии космического аппарата "Юнона", который приблизится к спутнику в декабре 2022 года, декабре 2023 года и в феврале 2024 года. По плану аппарат будет находиться очень близко от Ио – на расстоянии всего в 1500 км.

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