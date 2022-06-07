Чехия не будет выдавать визы белорусам минимум до конца 2023 года 2 7.06.2022, 10:58

Но есть исключения.

Действие распоряжения чешского правительства о неразглашении виз и видов на жительство гражданам Беларуси и России продлится до конца марта 2023 года. До пятницы продолжается процедура внесения приложений в распоряжение, пишет «Радыё Свабода».

Вскоре после нападения России на Украину правительство Чехии решило прекратить выдачу виз гражданам России, а потом и Беларуси, за исключением случаев гуманитарного характера. Представленное постановление правительства вводит в действие нормы, находящиеся в поправке к закону «Lex Украина», которую Палата депутатов приняла в конце мая.

Заявления на получение вида на жительство в Чехии, подаваемые в дипломатические представительства гражданами Беларуси или России, согласно законодательству, не будут рассматриваться.

«Данный шаг призван защитить внешнеполитические интересы Чехии в связи с вооруженным конфликтом в Украине, который был вызван вторжением Российской Федерации и поддерживающим Республикой Беларусь», — говорится в сообщении. Цель постановления — давление на Россию и Беларусь, чтобы они прекратили агрессию, а также усиление безопасности Чешской Республики.

Однако эта мера не направлена против тех, у кого уже есть вид на жительство, поэтому граждане Беларуси и России могут продолжать обращаться за продолжением вида на жительство. «Их возможные заявления о продлении вида на жительство будут подлежать стандартному режиму рассмотрения, предусмотренному законом о проживании иностранцев в Чешской Республике», добавили в министерстве.

Кроме того, это положение не распространяется на заявки на краткосрочные визы, Если заявитель является членом семьи гражданина Чехии или гражданина ЕС, которого он/она сопровождает или к которому направляется.

Это также не касается заявлений на получение визы, разрешения на долгосрочное или постоянное проживание, если пребывание заявителя соответствует интересам Чешской Республики, и эта заинтересованность была подтверждена министром иностранных дел.

Кроме того, положение не касается заявлений на получение долгосрочного вида на жительство, если заявитель является членом семьи иностранца с видом на жительство в Чешской Республике, а также ходатайств о постоянном виде на жительство для детей иностранцев, проживающих в Чешской Республике, Если причиной подачи заявления является их совместное проживание.

На сегодня, по информации министерства статистики ЧР, в Чехии легально проживает 8 тысяч граждан Беларуси.

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