РФ скрывает участие крейсера «Москва» в войне 1 7.06.2022, 11:00

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Российское командование до сих пор скрывает правду о затонувшем корабле.

Минобороны РФ включило экипаж уничтоженного украинскими войсками крейсера "Москва" в перечень "участников специальной военной операции".

Об этом говорится в ответе прокуратуры Черноморского флота на запрос Гульназ Уразаевой — матери матроса Булата Шакирзянова, служившего на крейсере "Москва".

Документ опубликовал Telegram-канал "Военный омбудсмен", а его подлинность Уразаева подтвердила "Медиазоне".

В документе говорится, что воинскую часть 84201, где служили моряки уничтоженного крейсера "Москва", добавили в список участников "специальной военной операции" для "обеспечения возможности социальных прав и гарантий, а также получения экипажем корабля и членами их семей выплат". При этом не уточняется, когда часть была включена в список.

При этом ни прокуратура, ни Минобороны не признают, что крейсер "Москва" участвовал в войне с Украиной. Уразаевой в прокуратуре сообщили, что крейсер "не входил в состав сил, привлекаемых к участию в специальной военной операции" и "в момент катастрофы находился в нейтральных водах".

Крейсер "Москва" затонул 13 апреля после попадания в него ракет "Нептун", но российское военное руководство скрывает правду о причинах и количестве погибших.

По их версии, на крейсере вспыхнул пожар, из-за чего сдетонировали боеприпасы и крейсер затонул. Впервые о погибших заговорили 22 апреля, сообщив об одной жертве и 27 пропавших без вести. При этом утверждалось, что 396 моряков спасли, а офицеры продолжат служить на Черноморском флоте.

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