Как выглядят бывшие совминовские дачи в заказнике под Минском 7.06.2022, 11:24

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Раньше тут был КПП и свой кинотеатр.

Если честно, то в эти дачные поселки в Колодищанском сельсовете мы влюбились просто «по фотографии» — утопающие в соснах домики, водоем, лебеди. Красиво? Ну, значит едем, пишет для realt.by Екатерина Апарина. Только попав на местность и поговорив с жителями, мы узнали, что товарищества тут — совсем непростые. Когда-то эти места были известны, как «совминовские дачи», а вход для посторонних на территорию был строго запрещен. К нашему счастью, бдительную охрану дач сняли еще лет 30 назад, а значит — сегодня мы можем спокойно рассказать вам про этот прекрасный уголок на краю биологического заказника «Юхновский».

Почти Балтика в 12 километрах от Минска

Находятся бывшие «совминовские дачи» рядом с поселками Городище и Юхновка. Тут же поблизости и железнодорожная станция «Городище». В настоящее время тут располагается несколько садовых товариществ, но нас больше всего интересуют два из них — СТ «Ветеран Войны» и СТ «Парковое Городище».

От станции метро «Уручье» до нужных нам поселков — около 12 километров. Десять минут с ветерком по трассе и вот мы уже сворачиваем в лес. В советские годы в этих живописных местах размещались не только дачи тогдашних чиновников, но и пионерские лагеря, и санаторий лечкомиссии. Вместо последнего сегодня работает «Республиканский научно-практический центр медицинской экспертизы и реабилитации», также поблизости находятся несколько частных усадеб, банных комплексов и баз отдыха.

Выходим из машины и сразу же вдыхаем потрясающий сосновый аромат. Балтика? Нет, наша белорусская Юхновка!

Въезжаем на улицу Парковую и пытаемся разглядеть дома, которые надежно спрятаны под сенью деревьев. К слову, сами улицы в этом садовом товариществе — тоже необычные. Тут нет привычной геометрической нарезки: одинаковых прямоугольников и параллельных проездов. Если смотреть на карту, то главная улица поселка напоминает ствол дерева, от которого по сторонам расходятся ветки-проезды. Названия тут тоже сплошь романтические — Лесная, Медвежий угол, Опёнковый (какая прелесть!) переулок.

Дома в товариществе — абсолютно разные. Есть пара современных коттеджей urban-стайл с высокими заборами и видеонаблюдением, есть классические дома из бруса, есть и милые домики из 70-х годов. Главное, что объединяет эпохи — высоченные сосны, в которых прячутся и те и другие.

Некоторые соседи, объединившись, закрыли свои проезды шлагбаумами, а в другие лесные «тупички» можно попасть свободно.

Останавливаемся в Медвежьем уголке, чтобы послушать птиц и насладиться первыми летними деньками. Вокруг — никого. Только старая водонапорная башня выглядывает из-за деревьев.

Находим дом, который действительно похож на реальную дачу номенклатуры советских годов — деревянный фасад, веранда, простые линии, правильный зеленый цвет.

Говорят, что в годы, когда эти дачи были еще «совминовскими», тут была своя инфраструктура: магазин «не для всех». Правда, все загородные апартаменты тогда были служебными. Руководители и работники министерств могли пользоваться правом «вывозить семью на дачу» только во время службы.

Сегодня в дачных товариществах никакой особой инфраструктуры нет − ближайшие продуктовые магазинчики, хозтовары, почта и «киоск» со стройматериалами есть в деревнях Городище и Юхновка. Впрочем, многие дачники закупаются по дороге из Минска — в большом «Виталюре» на 9-м километре.

«У озера можно было встретить Стефанию Станюту и других знаменитостей»

Для того, чтобы получше разобраться в прошлом и настоящем «совминовских дач», мы пообщались с Натальей из СТ «Ветеран войны». Дачу в этом товариществе семья Натальи имеет с 90-х годов:

− У меня такое подозрение, что первые дачи появились на этом месте еще до войны. Что касается нашей семьи, то мы стали приезжать сюда с 1969 года. В то время моя бабушка возглавляла одно из управлений в промышленности, и так как эта должность приравнивалась к министерской, она могла пользоваться служебной дачей. Кстати, необязательно, чтобы вам предоставляли один и тот же дом. Так, в 70−80-е годы я успела пожить где-то в 6−8 дачах в разных местах. Первые домики тут были очень простенькие: с удобствами во дворе, точнее — даже в лесу. Потом, естественно, все улучшалось — появился водопровод, горячая вода, отопление. «Совминовские дачи» тогда занимали территорию от железнодорожного переезда до заказника — сюда входило все, включая обе половинки озера. Водоем раньше, к слову, был очень чистый. Раз в три года его основательно чистили, и там можно было нормально купаться. Теперь озеро, к сожалению, стало грязнее.

Что касается привилегий, то в закрытом поселке был собственный кинотеатр, магазин и баня. Они располагались там, где сейчас находится РНПЦ. Теперь все это перестроено уже. А в советские времена, когда тут работал санаторий от лечкомисии, мы могли видеть таких известных актрис, как Галина Макарова или Стефания Станюта. Станютой все восхищались — она всегда ходила на каблучках, с прямой спинкой. Вообще, в санатории можно было столкнуться с кем-то из знаменитостей. На дачах же жили чиновники, представители министерств и ведомств. Их фамилии сегодня уже вряд ли кому-то что-то скажут.

В 90-х годах дачи в Городище разрешили выкупать в собственность, и моя бабушка успела воспользоваться этой возможностью. Здесь организовали несколько садовых товариществ. За прошедшее время тут, конечно, многое изменилось. Кто-то все снес, перестроил и возвел коттедж, а кто-то, как мы, остался в старом доме. Еще в советские годы некоторые дачи делились на несколько квартир. В одной из таких «коммунальных» дач живет и наша семья. Мы, правда, бываем тут только летом, но есть дома, в которых люди живут круглогодично. Уже в наше время в товариществе проложили газ — кто хотел, тот провел себе. А те дома, что располагаются прямо в лесу, судя по номерам машин и высоким заборам, облюбовали россияне. Мы раньше любили там гулять, а теперь там такие коттеджи с бассейнами и банями отгрохали.

Наталья уточняет интересную деталь — оказывается, все деревья на участках находятся под охраной государства. Самостоятельно срубать сосны ни в коем случае нельзя.

Взносы в товариществе, по словам нашей собеседницы, обычные — порядка 20 долларов в квартал. Плюс отдельно нужно оплачивать воду и электричество.

Добраться до Юхновки-Городища можно на электричке или автобусе: сюда ходят два маршрута: № 263 ДС Славинского — РК Липовая Колода и № 286 ДС Славинского — Дачи Городище, оба следуют через метро «Уручье». Автобусная остановка расположена прямо рядом с дачами, а до электрички придется пройти минут 30−40.

В конце нашего дачного тура решаем подъехать к водоему на реке Волма. Берега этого живописного озера, разделенного дамбой, пока еще немноголюдны. Нас встречают велосипедисты и чересчур общительный лебедь. Мягкий песочек на пляже говорит нам о том, что тут, скорее всего, купаются — правда, запрещающие таблички почему-то другого мнения. Здесь же располагается и проход на территорию РНПЦ. По словам местных жителей там можно не только погулять, но и пройти разнообразные оздоровительные процедуры (говорят, тут недорогой массаж и лечебные ванны). Также в научно-практическом центре можно пройти амбулаторное лечение.

Что сейчас продается на территории бывших совминовских дач?

Несмотря на то, что особых привилегий в поселке не осталось, дешевых домиков тут не найдешь. Предложения начинаются от 40 тысяч долларов и заканчиваются в районе полумиллиона.

Так, в самом сердце садового товарищества «Парковое Городище» располагается тот самый дом «с фотографии». Загородный коттедж площадью 135 «квадратов» и участком в 14 соток продается за 180 тысяч долларов. Помимо леса и водоема рядом, продавец упоминает и другие плюсы объекта − асфальт до участка, свет, газ, скважина, телефон-интернет, канализация, баня с купелью и открытая терраса с барбекю.

Для тех, кто хочет воплотить в жизнь свои собственные архитектурные фантазии, есть участок в 6,3 сотки. На продаваемой земле имеется небольшой старый дом и гараж, но основная ценность объекта — конечно, сам земельный надел. За него просят 69 тысяч долларов.

В СТ «Ветеран Войны» за 40 тысяч долларов можно приобрести 3-комнатную часть аутентичной совминовской дачи. В придачу к 46-метровому жилью идут 4 сотки.

Есть среди вариантов участки чуть побольше — вот этот надел (8 соток) с фундаментом на первой береговой линии отдают за 79,9 тысячи долларов.

В новой части товарищества имеются и современные строения — вот этот дом продают за 100 тысяч долларов, а вот этот коттедж за 350 тысяч долларов.

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