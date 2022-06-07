Погибли топ-менеджеры российской соцсети «Вконтакте» 13 7.06.2022, 11:14

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Владимир Габриелян

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Череда загадочных смертей российских олигархов и топовых менеджеров продолжается.

Первый заместитель гендиректора компании VK, которой принадлежит соцсеть «Вконтакте», Владимир Габриелян и директор компании по закупкам Сергей Мерзляков погибли в Ненецком автономном округе (НАО). Накануне сообщалось, что два туриста, пересекавших реку на вездеходах недалеко от села Шойна в НАО, пропали без вести, пишет «Коммерсантъ».

«Сегодня утром стало известно, что Владимир Габриелян и Сергей Мерзляков погибли в результате трагического происшествия. Мы скорбим вместе с родными, близкими и друзьями»,— сообщили «РИА Новости» в пресс-службе холдинга.

Помимо Владимира Габриеляна и Сергея Мерзлякова также пропали Алена Габриелян и еще один человек, об их судьбе официально ничего не сообщается. По информации Telegram-канала Baza, после инцидента Владимира Габриеляна и одного из его спутников унесло в море, остальные сумели выбраться на берег.

Отметим, что это не первая смерть среди российских олигархов и топ-менеджеров за последнее время. В мае этого года мертвым был найден экс-топ-менеджер российского «Лукойла». Также погиб гендиректор «Красной Поляны».

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