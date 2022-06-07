Политзаключенному с четвертой стадией рака присудили пять лет колонии 1 7.06.2022, 11:35

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Павел Кучинский

Вынесен приговор Павлу Кучинскому.

В суде Вилейского района вынесен приговор жителю Молодечно Павлу Кучинскому, которого обвиняли «в оскорблениях Лукашенко, представителя власти, судьи», а также «в насилии или угрозе применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел», пишет «Вясна».

Судья Константин Колядов присудил политзаключенному 5 лет колонии усиленного режима, а также постановил выплатить материальную компенсацию морального вреда начальнику Молодечненского РОВД Вадиму Пригаре в размере 1 500 рублей и помощнику командира взвода ППС Молодечненского района Геннадию Филистовичу 1 000 рублей.

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