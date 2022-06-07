В офис «ОМА» пришли силовики 17 7.06.2022, 11:55

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Недавно крупный акционер сети приостановила работу в Беларуси из-за войны в Украине.

В офисе торговой сети «ОМА» проходит обыск — под зданием стоят черные бусы, сообщают сотрудники. Крупный акционер сети ранее приостановил деятельность в Беларуси, компания перестала закупать белорусские и российские товары из-за нападения России на Украину, пишет zerkalo.io.

Об обысках в головном офисе анонимно сообщили два сотрудника компании, Работник одного из магазинов сети рассказал, что характерные силовикам машины у здания заметил курьер.

— Говорит, на головном офисе стоит много черных бусов. В них уже никого не было, силовики уже в офисе, как мы поняли. В магазине все спокойно, работаем, как обычно. Никто ничего не говорит, если бы не курьер, который приехал и нам про это сказал, то вообще тишина. Никто бы ничего и не знал. Видимо, еще одна компания попала в немилость, — написал молодой человек.

По словам второго сотрудника «ОМА», его коллеги, которые в это время должны находиться в здании, не выходят на связь. Отвечают только те, кто дома. Он также говорит, что видел микроавтобусы. Заметил, что они были без госномеров.

— Минимум три, — уточняет он. — На парковке — сотрудники в экипировке. У одного я видел большими буквами на плече надпись «КГБ». У нас восьмиэтажное здание, арендованное, но полностью занято ОМА. Внутри может быть много человек.

Нам не удалось связаться с руководством. В контакт-центре пока не знают, что происходит в головном офисе, там не смогли подтвердить эту информацию.

— Возможно, но нам не дают такую информацию. Мы находимся удаленно, — ответили по телефону.

Напомним, в середине мая стало известно, что финско-литовская компания «Kesko Senukai» приостановила деятельность в Беларуси и выходит из состава акционеров торговой сети страны ОМА. Планировалось, что продажу доли завершат в ближайшее время, однако конкретные сроки не сообщались. Все торговые отношения с белорусской сетью были прекращены еще в апреле. Кроме того компания приостановила закупки российских и белорусских товаров. Причина такого решения — российское вторжение в Украину.

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