Михаил Веллер: Шредер — позорище и мелкий лакей 8 7.06.2022, 12:03

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Михаил Веллер

Фото: Hendrik Osula

Экс-канцлер Германии пошел служить на путинскую бензоколонку.

Российский писатель Михаил Веллер в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал мнение, что российские спецслужбы подкупают западных политиков, в их числе он назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, которого часто называют сторонником России.

"Западноевропейские политики, к нашему величайшему прискорбию, давно подлы и продажны. Их интересуют следующие выборы и сохранение у власти, их не интересует благо своих стран и благо человечества. К нашему величайшему сожалению... Вне всякого сомнения, спецслужбы России бдят, и уж им денег отваливают немеряно", – сказал Веллер.

Эти деньги, продолжил он, российские спецслужбы тратят на то, "чтобы сажать на крючок западных политиков и западных лидеров".

"Шредер – это позорище. Просто позорище. Это какой-то дешевый лакей из бюргеров, который пошел служить на путинскую бензоколонку. Причем пацаны с Рублевки смеются над этой зарплатой (по данным издания The New York Times, Шредер мог получать в российских компаниях, на которые работал, около €1 млн в год. – прим.). Каких-то один-два лимона в год – и начальник страны за эти копейки [работает на Россию]. Да они столько или больше тратят на день рождения. [Например, чтобы] нанять самолет и свозить гостей в Нормандию попировать в замке", – сказал Веллер.

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