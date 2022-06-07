По земельному налогу и сбору на недвижимость вводят послабления, но белорусов они не затронут 3 7.06.2022, 12:13

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Для кого вводят льготы?

Правительство «предложило» облисполкомам и Мингорисполкому не применять повышенные ставки земельного налога и сбора на недвижимость. Речь идет о реальном секторе экономики, то есть о предприятиях. В Совмине считают, что это снизит финансовую нагрузку на организации. При этом население это новшество не затронет. Напомним, в этом году для физлиц ввели налог на первую квартиру, пишет zerkalo.io.

Правительство сообщает, что предложило облисполкомам и Мингорисполку «инициировать рассмотрение так называемыми местными советами депутатов неприменение увеличенных размеров ставок». Напомним, ставки этих сборов могут увеличиваться или уменьшаться решениями так называемых местных советов депутатов.

«Норма будет распространяться на плательщиков, вид экономической деятельности которых включен в соответствующий перечень», — сообщает пресс-служба правительства и уточняет, что это решение было принято оперативно-ситуационным штабом при Совмине.

В правительстве прогнозируют, что новшество «позволит снизить финансовую нагрузку на реальный сектор экономики и оставить в обороте предприятий дополнительные денежные средства».

Уточним, что подобные предложения правительства, как правило, носят обязательный характер к исполнению.

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