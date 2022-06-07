На Донбассе ВСУ почти полностью уничтожили две элитные бригады оккупантов 7 7.06.2022, 12:27

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Из 900 военных РФ осталось всего 60.

Украинские защитники почти полностью ликвидировали на Донбассе два элитных подразделения российских войск. ВСУ "перемалывали врага в промышленных масштабах", рассказывает "24 канал", это и помогло остановить наступление россиян в регионе.

Потери войск РФ выглядят унизительными и потому, что они не двигались огромными колоннами, не имели проблем со снабжением и пользовались огневой поддержкой артиллерии и авиации. Но это им не помогло в противостоянии с ВСУ.

Первый месяц войны принес россиянам достижения только в Волновахе, которую они все же захватили, стирая с лица земли. На других направлениях россияне несли потери, из-за чего не смогли продвигаться вглубь Украины.

"В первые недели полномасштабной войны была уничтожена вместе с техникой полноценная БТГр из состава 20-й отдельной гвардейской мотострелковой Прикарпатско-Берлинской, краснознаменной, ордена Суворова бригады. Принадлежит она к воинской части 22220 и дислоцируется в Волгограде... Из 900 человек из боев против защитников Украины смогли выйти в живых только 60", - пишет СМИ, цитируя источники в спецслужбах.

Именно после столь масштабных потерь российские военные стали отказываться идти в бой.

"Захватчики из 38 гвардейской мотострелковой Витебской ордена Ленина, краснознаменной, ордена Суворова бригады начали проситься домой после нескольких боестолкновений с ВСУ, - пишет СМИ. - Элитную бригаду почти полностью уничтожили, из-за чего генералам пришлось выводить остатки "славного соединения" на территорию России. Именно там оккупанты уже начали массово писать отказы и рапорты на увольнение, лишь бы не встречаться с силами ООС снова".

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