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На Донбассе ВСУ почти полностью уничтожили две элитные бригады оккупантов

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  • 7.06.2022, 12:27
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На Донбассе ВСУ почти полностью уничтожили две элитные бригады оккупантов

Из 900 военных РФ осталось всего 60.

Украинские защитники почти полностью ликвидировали на Донбассе два элитных подразделения российских войск. ВСУ "перемалывали врага в промышленных масштабах", рассказывает "24 канал", это и помогло остановить наступление россиян в регионе.

Потери войск РФ выглядят унизительными и потому, что они не двигались огромными колоннами, не имели проблем со снабжением и пользовались огневой поддержкой артиллерии и авиации. Но это им не помогло в противостоянии с ВСУ.

Первый месяц войны принес россиянам достижения только в Волновахе, которую они все же захватили, стирая с лица земли. На других направлениях россияне несли потери, из-за чего не смогли продвигаться вглубь Украины.

"В первые недели полномасштабной войны была уничтожена вместе с техникой полноценная БТГр из состава 20-й отдельной гвардейской мотострелковой Прикарпатско-Берлинской, краснознаменной, ордена Суворова бригады. Принадлежит она к воинской части 22220 и дислоцируется в Волгограде... Из 900 человек из боев против защитников Украины смогли выйти в живых только 60", - пишет СМИ, цитируя источники в спецслужбах.

Именно после столь масштабных потерь российские военные стали отказываться идти в бой.

"Захватчики из 38 гвардейской мотострелковой Витебской ордена Ленина, краснознаменной, ордена Суворова бригады начали проситься домой после нескольких боестолкновений с ВСУ, - пишет СМИ. - Элитную бригаду почти полностью уничтожили, из-за чего генералам пришлось выводить остатки "славного соединения" на территорию России. Именно там оккупанты уже начали массово писать отказы и рапорты на увольнение, лишь бы не встречаться с силами ООС снова".

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