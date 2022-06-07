«Продавцы, чтобы заполнить пустые прилавки, выкладывают шоколадки в ряд» 15 7.06.2022, 12:32

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В Беларуси проблемы с молоком и хлебом?

Случчанин Алексей обеспокоен, что в большом агрогородке Козловичи в магазине есть проблемы с самыми нужными продуктами: хлебом и молочной продукцией, пишет kurjer.info .

«В Козловичах есть один продуктовый магазин. Купить даже хлеб и молоко – проблема. В ответ на возмущение говорят: «Вот город рядом – съездите». А как съездить? Нанять такси? Большой выбор продуктов появляется, только если выборы или мероприятие какое. Продавцы, чтобы заполнить пустые прилавки, выкладывают шоколадки в ряд. Я последний раз такое видел в 90-е годы».

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