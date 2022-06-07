Белорусы одиннадцать месяцев подряд проедают валютные заначки 6 7.06.2022, 12:42

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Это происходит на фоне «бешеной» инфляции и падающих доходов.

Белорусы 11 месяцев подряд активнее сдают валюту, чем покупают, следует из данных Нацбанка. В мае физлица отнесли в обменники 816,8 млн долларов, а купили — на 16,5 млн меньше. При этом юрлица в прошлом месяце активнее покупали валюту, чем сдавали.

Физлица уже одиннадцатый месяц подряд активнее сдают валюту в обменники, чем приобретают. Но в мае разбежка между общими суммами сдачи и покупки валюты сократилась до 16,5 млн долларов. Для сравнения: в апреле она составляла 116,6 млн.

Белорусы активнее сдают валюту в банки, чем покупают, на фоне разогнавшейся инфляции и падения реальных доходов в некоторых регионах.

Напомним, на протяжении 49 месяцев, до марта 2020 года, население Беларуси было чистым продавцом наличной валюты. В марте и августе 2020-го был резкий всплеск объемов покупки. 2020 год граждане закончили чистыми покупателями: впервые с 2013 года покупка налички превысила продажу на 147,5 млн долларов.

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