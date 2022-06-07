Фиджи отдала США яхту российского олигарха Керимова 7.06.2022, 12:44

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Суд решил, что удерживать ее слишком дорого.

Суд на Фиджи принял окончательное решение о передаче США арестованной яхты Amadea, которая считается собственностью подсанкционного российского олигарха Сулеймана Керимова, пишет liga.net.

В решении суда говорится, что содержание арестованной яхты обходится Фиджи слишком дорого, поэтому в интересах общины должна покинуть ее территориальные воды. Власти США обязались компенсировать потери Фиджи, но судья решил, что это неважно: эти деньги можно использовать с большей пользой, пишет местное издание Fiji Village.

После решения суда яхта покинула порт города Лаутока, где она находилась больше месяца.

Семья Керимова владеет золотодобывающей компанией Полюс и международным аэропортом Махачкала в Дагестане. Он один из самых богатых российских олигархов. По оценкам Forbes, в 2021 году состояние Керимова выросло почти на 60% до $15,8 млрд.

106-метровую яхту Amadea спустили на воду в 2017 году на немецкой корабле Lürssen, строящей одни из самых дорогих яхт в мире. Ее экстерьер разработал известный норвежский дизайнер Эспен Ойно, а внутренним убранством занимался Франсуа Зуретти.

Роскошная 106-метровая яхта Amadea прибыла из Мексики на Фиджи в середине апреля, где она была задержана по запросу США. Американские власти подали ходатайство об аресте судна, и 3 мая судья Дипти Амаратунга (Deepthi Amaratunga) удовлетворил его.

США уверены, что судно принадлежит находящемуся под санкциями Керимову, но защита это отрицает.

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