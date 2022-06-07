Чайный гриб оказался способен выжить в марсианских условиях 3 7.06.2022, 12:49

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Целлюлоза, как установили ученые, может быть биомаркером внеземной жизни.

Международная группа ученых с участием исследователей из Геттингенского университета провела эксперимент, в рамках которого пыталась выяснить, может ли чайный гриб выжить в условиях Марса. Оказалось, что может, хоть и не полностью, пишет «Зеркало недели. Украина».

Чайный гриб (камбуча) – это напиток, который производится путем ферментации засахаренного чая чайным грибом, симбиотической культурой бактерий и дрожжей. Ученые воссоздали марсианскую среду в лабораторных условиях. Эта среда разрушила микробную экологию гриба, но выжили бактерии, которые производят целлюлозу.

Эти результаты показали, что, вероятно, целлюлоза, производимая бактериями, отвечает за их выживание во внеземных условиях. Кроме того, это свидетельствует о том, что целлюлоза может быть биомаркером внеземной жизни, а мембраны или пленка на основе целлюлозы – биоматериалом для защиты жизни и производства потребительских товаров в поселениях на других планетах.

Еще одним интересным аспектом этого эксперимента может быть разработка новой системы доставки лекарств, например, для их использования в космосе. Кроме того, ученые выяснили, что количество генов устойчивости к антибиотикам и металлам в этих культурах увеличилось. Это значит, что они смогут выжить, несмотря на воздействие антибиотиков или металлов на них.

Это уже не первое исследование, посвященное поведению чайного гриба в космосе. В 2014 году был проведен эксперимент в рамках проекта Biology and Mars Experiment при поддержке Европейского космического агентства, тогда чайный гриб отправили на МКС. Цель состояла в том, чтобы узнать больше о надежности целлюлозы как биомаркера, геномной архитектуре чайного гриба и ее поведении во внеземных условиях. После 1,5 лет в смоделированных марсианских условиях за пределами МКС образцы были реактивированы на Земле и культивировались еще 2,5 года.

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