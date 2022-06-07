Непереваренная война 2 Игорь Яковенко

7.06.2022, 12:56

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Игорь Яковенко

Фото: RFE/RL

Многие европейские лидеры оказались не готовы встретить вызов фашистской агрессии.

5 июня война снова вернулась в Киев, по которому опять были нанесены ракетные удары.

В воскресенье официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что целью удара по Киеву была украинская бронетехника, которая, по его словам, была размещена "в корпусах вагоноремонтного предприятия" на окраине Киева.

"ВКС России высокоточными ракетами воздушного базирования большой дальности на окраине Киева уничтожены поставленные восточноевропейскими странами танки Т-72 и другая бронетехника", - соврал Конашенков

И.о. главы акционерного общества "Украинская железная дорога" Александр Камышин опроверг вранье Конашенкова:

"Официально заявляю, что на территории ДВРЗ нет военной техники. Этот завод ремонтировал полувагоны и зерновозы, используемые для вывоза экспортной продукции".

Камышин пригласил журналистов посетить завод, чтобы убедиться в правдивости его слов и во вранье Конашенкова.

"Мы подтвердим, что Россия в очередной раз соврала. И что их настоящая цель - экономика и мирное население. Они хотят перекрыть нам возможность экспортировать украинскую продукцию ", - объяснил Камышин.

Уничтожить зерновозы чтобы организовать мировой голод. Эта тактика соразмерна Кремлю, вполне вписывается в представления о добре и зле Путина и его окружения. Но удары по Киеву имеют не только практическое, но и символическое значение. "Киев бомбили, нам объявили, что началася война", - эти стихи украинского поэта Бориса Ковынева, написанные в первые дни после нападения Гитлера на СССР теперь стали той исторической рифмой, которая, во-первых, связывает события Второй мировой с нынешними, а во-вторых, прямо указывают на то, кто есть кто в этой войне. Когда российские фашисты бомбят Киев, это никакая не спецоперация, а самая настоящая война.

Правда, это очень специфическая и в чем-то очень странная война.

Странность, во-первых, в ее бросающейся в глаза асимметричности. Российская армия вторглась на территорию Украины, убивает, грабит и насилует мирных жителей, оккупировала часть ее территории и наносит ракетные удары по всем городам Украины, включая Киев. А союзники Украины требуют, чтобы украинские военные ни в коем случае не наносили удары по территории России. Много ли в истории примеров войн, когда одна сторона воюет на полное уничтожение другой стороны, а вторая только отмахивается, фактически не отвечая ударами по стратегическим объектам на территории врага?

В широко разрекламированном воскресном интервью телеканалу "Россия 1" Путин заявил, что, во-первых, вся военная помощь НАТО Украине ему нипочем, поскольку он, Путин, щелкает натовские ракеты как орехи, но в случае, если Украине будут поставлены дальнобойные ракеты, Россия начнёт наносить удары по тем объектам, по которым она пока их не наносит. Одновременно с этим заявлением были нанесены удары по Киеву.

В российском политическом и медийном пространстве категорически запрещено критиковать Кремль с антивоенных позиций, зато критика за недостаточное людоедство приветствуется и является модным трендом.

В последнем "Воскресном вечере Соловьева" Родион Мирошник, посол "ЛНР" в России (есть и такая нелепая должность – это как назначить путинского парикмахера послом в Кремле от парикмахерской), буквально кипел от возмущения по поводу того, что в Украине до сих пор как-то живут люди, что украинцы пользуются мобильной связью, что в Украине работает интернет и действуют украинские телеканалы.

"Украина продолжает быть цифровым государством!!", - негодовал Мирошник. И гневно вопрошал: "Почему это не является нашей законной целью?!".

А сотрудник "Комсомолки" полковник Баранец тут же сочинил историю про некоего деда, с которым он якобы встретился в Донецке и вот этот дед заявил Баранцу "если война пришла в мой дом, я хочу чтобы она пришла в Киев".

После чего комсомольский полковник Баранец предложил руководству страны и лично верховному главнокомандующему услышать мольбу мифического деда из Донецка и уважить невинную просьбу донецкого дедушки, уничтожив Киев.

Вторая странность, или скорее, особенность этой войны – то, что многие европейские лидеры полагают, что там, в Украине, конечно, происходит что-то некрасивое, но если крепко зажмуриться, а потом резко открыть глаза, то эту некрасивость можно развидеть. То есть война в центре Европы идет, причем идет на уничтожение самого крупного европейского государства, но мы – нет, конечно, мы не воюем. На самом деле Европа в этой войне уже по уши. Украинские беженцы, поставка оружия и соответственно, милитаризация европейской экономики, блокада Кремлем поставок продовольствия – все это война, которая резко меняет всю ситуацию в Европе, и не только экономическую.

И самое главное. Путин прямо говорит, что Россия воюет не с Украиной, а с Западом, с Америкой и Европой. А лидеры ведущих европейских стран упорно не верят, думают, что он так шутит. Долгие годы мира и бюрократических процедур, десятилетия деградации европейского политического лидерства, когда основные споры были вокруг приемлемой формы огурцов, привели к тому, что многие европейские лидеры оказались не готовы адекватно встретить вызов фашистской агрессии. Отсюда так называемый "мирный план", предложенный Италией, и постоянные реверансыы президента Эмманюэля Макрона и канцлера Олафа Шольца в сторону Кремля, все эти попытки "уговорить" войну и "сохранить лицо" Путина.

Отдельно стоит выделить роль лидеров Венгрии, Виктора Орбана и главы венгерского парламента Кевера, которые превратили свою страну в главного европейского союзника российского фашизма, в упор не замечая, что идут путем венгерских фашистов, верных союзников Гитлера.

Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер сообщил о "психических проблемах" президента Украины Владимира Зеленского из-за того, что тот решительно и настойчиво просит европейских партнеров о поддержке.

Кевер заявил, что не припоминает, чтобы когда-то лидер нуждающейся в помощи страны так "поднимал голос против кого-то", как это делает Владимир Зеленский. "Обычно тот, кто нуждается в помощи, просит об этом вежливо - конечно, настойчиво, но просит, а не требует или угрожает. Угрожают врагам, а не тем, кого хотят иметь друзьями. Здесь какая-то личная психическая проблема", - возмущается Ласло Кевер.

То есть, в представлении спикера венгерского парламента лидер страны, которая в одиночку бьется с фашистским агрессором, фактически защищая от него Европу, должен тихонечко стоять в углу и жалобным голосом просить тех, кого он защищает о помощи. Возможно, сам Ласло Кевер так и поступал бы, но именно поэтому не он, а Зеленский является лидером страны-героя.

Венгерское руководство обслуживает интересы российского Кремля последовательно и комплексно. Именно из-за Венгрии Евросоюз так долго пытался согласовать шестой пакет санкций и в итоге сделал исключение для трубопроводной нефти. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявлял, что это поставит под угрозу энергетическую безопасность и называл новый пакет санкций против РФ "исторической ошибкой". Именно из-за позиции Виктора Орбана в санкционный список не попал патриарх Кирилл.

Орбану и Кеверу надо бы напомнить судьбу главаря венгерских фашистов Ференца Салаши, которого повесили на воротах будапештской тюрьмы, а также о черниговском процессе, на котором судили венгерских военных преступников за их преступления на территории Украины…

Возвращаясь к вопросу о "странностях" этой войны, о ее асимметричности и "непереваренности" европейскими политиками, стоит предположить, что все эти странности не могут длиться долго. И если война продлится долго, а такая вероятность существует, то она обязательно придет не только в Киев, но и в Москву. И это будет справедливо. Слава Украине!

Игорь Яковенко, blogspot.com

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