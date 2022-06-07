Армия Беларуси готовится к переходу на военное время 14 7.06.2022, 12:59

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Что известно о новых маневрах лукашенковских войск.

Во вторник, 7 июня, в армии Беларуси начались занятия по «боевой готовности», сообщили в Минобороны в Telegram.

В министерстве заявили, что «занятия по боевой готовности проводятся после очередного призыва на военную службу и освоения новым пополнением программы начальной военной подготовки».

В белорусском оборонном ведомстве утверждают, что общая направленность занятий заключается в «проведении комплекса тренировок» «по организованному выполнению мероприятий по переводу с мирного на военное время».

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