Почему в авангарде российских атак идут генералы? 12 7.06.2022, 13:18

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Российские войска действуют по шаблонам.

Военный эксперт Михаил Самусь в эфире "Настоящего Времени" прокомментировал заявления Путина, а также рассказал о тактике Вооруженных сил Украины в боях за Северодонецк.

— Как вы воспринимаете угрозы Путина? По-вашему, Путин – это тот человек, который будет предупреждать о своих планах?

— Это не предупреждение – это просто угрозы. Если смотреть на обстановку места, где делалось интервью, это явно какой-то бункер. Это не похоже на кабинет президента, а больше на комнату, где проводят допросы. И, соответственно, его угрозы звучат, конечно, устрашающе, но, я думаю, Украине не следует ориентироваться на эти слова. Путин уже сделал все, что мог, угрозы ядерной войны прозвучали множество раз. Поэтому, я думаю, у Украины все равно нет другого выхода, кроме как получать новое вооружение и делать все возможное для деоккупации своей территории.

— Почему так неожиданно в Северодонецке в субботу ВСУ перешли в контрнаступление? Благодаря чему это стало возможным?

— Дело в том, что Вооруженные силы Украины постоянно проводят контрнаступления и работают как в активной обороне, так и в активном наступлении. Украинские вооруженные силы используют передовые тактики, передовые возможности разведки, вооружений и так далее, в том числе и умение вести боевые действия.

Российские войска действуют по шаблонам. Я думаю, что российское командование действовало так, как и всегда, а украинское командование накладывало на эти шаблоны свое понимание ситуации, поэтому сделало такой "сюрприз" российским генералам, которые, кстати, гибнут в этих же районах. Я думаю, что это будет продолжаться и такие случаи все чаще и чаще будут появляться в зоне боевых действий – когда украинская армия будет переходить в контрнаступление. Мы об этом говорим уже некоторое время. Я думаю, что такие случаи будут учащаться.

А по поводу Северодонецка – здесь было очень важно добиться того, чтобы Россия не достигла своих целей. У них была именно политическая цель. Северодонецк не имеет большой тактической важности, но это больше политическая цель для Путина, для российских генералов, которые выполняют требования Путина – все-таки добиться выхода на административные границы Луганской области. И они не смогли этого сделать, в том числе из-за того, что украинская армия внезапно перешла в контрнаступление. Таким образом, время, необходимое для взятия Северодонецка, у российской армии растянулось на неопределенный срок.

— Они Северодонецк теперь не возьмут, по-вашему?

— Возможно, конечно. Они же могут сосредоточить там, например, огонь артиллерии, удары авиации и вообще уничтожить город – стереть его с лица земли, как они делают это очень часто. И я не думаю, что украинской армии там необходимо будет оставаться и ждать, пока их начнут уничтожать. Здесь украинская тактика намного умнее: они делают все, чтобы сделать продвижение российских войск вперед максимально тяжелым, максимально медленным, максимально ресурсозатратным. Тратится огромный человеческий ресурс, ресурс средств вооружения военной техники, временные средства – всего лишь на маленьком пяточке, который не имеет большого тактического значения для этой войны. А в это же время украинская армия может получать западное вооружение, готовить личный состав для того, чтобы использовать и HIMARS, и британский M270 для того, чтобы буквально через некоторое время использовать на других направлениях и, собственно, на Донбассе.

— Роман Власенко в нашем эфире рассказывал, что россияне продолжают наступление и со сторон Попасной к Лисичанску. По-вашему, для украинской армии это опасные попытки?

— Конечно, опасные. Дело в том, что движение в направлении Попасной, Лимана и Славянска – это все элементы одной операции. Эта операция включает в себя задачу окружения украинской группировки, нанесения украинским силам на Донбассе поражения, которое могло бы привести к стратегическим последствиям. Ведь весь смысл любых боевых действий – это превращение тактических успехов в оперативные и оперативно-стратегические. Пока у россиян ничего не получается. Они застряли в Северодонецке, который, я повторяю, не имеет большого тактического значения.

Даже если представить, что они берут Северодонецк, большого прорыва с точки зрения проведения этой операции не будет. Они как пытаются пробиться лбом в районе Попасной, так и будут продолжать. Как они пытаются с севера пробиться через Лиман, Изюм, чтобы закрыть эти клешни в районе Краматорска и Славянска, у них также не улучшится ситуация от того, что они возьмут Северодонецк. Наоборот, они оттягивают все больше и больше сил именно на северодонецком направлении, таким образом выполняя политический заказ.

— В выходные корреспондент ВГТРК Александр Сладков написал о гибели в Луганской области генерал-майора российской армии Романа Кутузова. Это произошло в 15 километрах от Попасной, как утверждает Сладков. И он написал, что Кутузов "повел в атаку людей". Вы можете объяснить, что значит тот факт, что войсками на поле боя в российской армии, по-видимому, управляют генералы?

— Это то же самое, что было под Изюмом, когда личный состав не хотел идти в атаку, потому что знали о высокой вероятности уничтожения. Они не хотели идти на верную смерть. По некоторым данным, Кутузов прибыл именно на этот участок фронта для того, чтобы личным примером [замотивировать военных]. Сначала он приехал для того, чтобы всех постращать, командиров батальонов заставить идти вперед – вести своих людей. Командиры батальонов отказались. Поэтому генерал решил показать, что такое героизм, и пошел вперед, в том числе в первых рядах. Результат был бы тот же самый, если бы вперед пошли командиры батальонов: они были бы уничтожены вместе с генералом.

— Если я правильно понимаю, то, что генералы идут в атаку в авангарде этой атаки, это ненормально.

— Абсолютно. Это означает, что система военного управления российской армии в зоне проведения операции не работает. Она не работает, потому что морально-психологическое состояние войск упало категорически. Войска не желают дальше продолжать войну на украинском фронте. Они знают, что они будут уничтожены. Мало кто хочет идти на верную смерть, но перед генералами стоит задача: взять такой-то населенный пункт, выйти на такой-то рубеж. И они вынуждены прибывать прямо на передний край, потому что у них нет другого выхода. У них лампасы, у них погоны, у них карьера, и они должны как-то об этом позаботиться. Их не интересуют потери российских войск, и это очень заметно по характеру боевых действий. Но если будет сделано замечание, что он сделал не все, что мог, тогда они потеряют свои погоны и карьерные перспективы.

То же самое происходило на изюмском направлении. Туда прибывал Герасимов [начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов], кстати, он исчез вообще из эфира, его нигде не видно – видимо, полностью потерял доверие Путина. И точно так же сейчас происходит на Донбассе, на попаснянском направлении, на изюмском, на лиманском и на северодонецком направлениях одно и то же: российским войскам ставятся задачи, генералы козыряют, но дальше все стопорится, потому что личный состав просто не хочет идти в атаку.

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