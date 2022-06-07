Лунный город Груйтуйзена: NASA изучит холмы на Луне, чья природа пока необъяснима 2 7.06.2022, 13:38

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Череда холмов на спутнике Земли не дает покоя ученым с момента их открытия в 1822 году.

В NASA назвали новую приоритетную миссия по исследованию Луны, которая сосредоточится на изучении так называемых лунных куполов. Об этом сообщает Daily Mail (перевод - «Фокус» ).

В американском космическом агентстве собираются отправить на спутник Земли луноходы, которые должны будут исследовать лунные купола Груйтуйзена, которые также ранее назывались "городом Груйтуйзена". Их первооткрыватель немецкий астрономом Франц фон Груйтуйзен считал, что нашел на Луне руины древнего поселения.

Современные ученые считают, что эти геологические объекты сформированы магмой, богатой кремнеземом, которая по составу похожа на гранит. Исследователи знают, что на Земля для формирования подобных объектов необходимы океаны жидкой воды и тектоника плит. Но, как известно, ни одного из этих "ингредиентов" нет на Луне, поэтому природа гряды лунных холмов остается неизвестной.

В 2025 году NASA собирается запустить на Луну пять инструментов. Два из них будут установлены на стационарном посадочном модуле, а еще три – на луноходе. На протяжении 10 земных дней инструменты будут заниматься исследованием вершины одного лунных куполов Груйтуйзена.

Подробный анализ лунного реголита на вершине одного из куполов, поможет ученым разобраться в происхождении объектов. Собранные данные также пригодятся для будущих полетов на Луну в рамках программа Artemis.

"Мы имеем дело с настоящей лунной тайной. Купола Груйтуйзена – это геологическая загадка. Для того, что по-настоящему разобраться в загадке, нам необходимо исследовать купола на месте и проанализировать образцы горных пород. Возможно, всего через пару лет мы сможем разгадать эту загадку", – заявляют в NASA.

В рамках программы Artemis, NASA сделало приоритетным еще одно исследование на Луне. На спутник будет отправлен научный набор Lunar Explorer Instrument. Он проведет биологические эксперименты на Луне, которые не возможно смоделировать на Земле или на МКС. Миссия доставит на Луну дрожжи Saccharomyces cerevisiae, чтобы изучить влияние на них радиации и лунной гравитации.

"Два исследования должны дать ответы на важные научные вопросы, связанные с Луной. Первая изучит геологические процессы на спутнике Земли, а вторая влияние радиации и низкой гравитации на организм (дрожжи, – ред.), чтобы обнаружить потенциальный риск повреждения ДНК и ее восстановления", – говорит один из руководителей Управления научных миссий NASA Джоэл Кернс.

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