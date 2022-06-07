Amnesty International: Атака режима на свободу слова должна прекратиться 1 7.06.2022, 13:47

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Белорусские власти не в первый раз выдвигают ложные обвинения в отношении журналистов.

В Amnesty International назвали ложными обвинения в "экстремизме", которые белорусские власти выдвигают журналистам на протяжении последних двух лет. Директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс выступила с заявлением в связи с началом суда "по делу БелаПАН". Текст заявления публикует БАЖ.

"Дело БелаПАН олицетворяет то, как независимые СМИ в Беларуси подавляются в течение двух лет после спорных президентских выборов, в ходе которых власти ведут жестокую кампанию по преследованию инакомыслия", — отметила Стразерс.

По ее словам, белорусские власти не в первый раз выдвигают ложные обвинения в "экстремизме" в отношении журналистов, которые решаются независимо освещать события.

В Amnesty International напомнили, что такая политика нарушает обязательства, которые Беларусь приняла на себя в области прав человека. Поэтому атака властей на свободу слова должна прекратиться.

"Все обвинения с Ирины Левшиной, Дмитрия Новожилова, Андрея Александрова и Ирины Злобиной должны быть сняты. Все репортеры и работники СМИ, лишенные свободы исключительно за выполнение своей законной журналистской деятельности по информированию общественности и раскрытию злоупотреблений властей, должны быть немедленно и безоговорочно освобождены", — подчеркнула Стразерс.

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