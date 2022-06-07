Какие могут быть доказательства покупки, кроме чека? 1 7.06.2022, 14:02

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Белорусам на заметку.

«Что делать, если утерян чек? Какие могут быть доказательства того, что товар приобретен именно у этого продавца?», - задала вопрос aif.by жительница Солигорска.

Согласно п. 10 ст. 20 Закона «О защите прав потребителей» для подтверждения факта приобретения товара могут использоваться свидетельские показания, элементы потребительской упаковки, на которых имеются отметки, подтверждающие, что приобретение товара осуществлялось у этого продавца, а также документы и другие средства доказывания, указывающие на приобретение товара у этого продавца.

Например, квитанция к приходному кассовому ордеру, квитанция к отрывному талону, надлежащим образом оформленный технический паспорт, инструкция по эксплуатации, руководство пользователя и другое.

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