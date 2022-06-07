Известный российский писатель Дмитрий Глуховский объявлен в розыск

Известный российский писатель Дмитрий Глуховский объявлен в розыск1
- 7.06.2022, 14:23
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Автор романа «Метро» публиковал в соцсетях правду о войне в Украине.
В базе данных МВД РФпоявилась информация о розыске российского писателя Дмитрия Глуховского, автора романов «Метро» и «Текст». На карточку Глуховского обратила внимание «Медиазона».
В базе данных российского МВД указано, что Глуховский находится в федеральном розыске по уголовному делу. О каком деле идет речь и какой в нем статус у Глуховского, не уточняется.
Дмитрий Глуховский после начала российского вторжения публиковал в соцсетях антивоенные посты, а также рассказывал о потерях российских войск и убийстве мирных украинских жителей. Глуховский также давал интервью, в том числе «Медузе», в которых выступал против войны.