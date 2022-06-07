Белорусов атакуют банковские мошенники 1 7.06.2022, 14:41

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Как они пытаются украсть деньги и как не попасть на их уловки - несколько лайфхаков.

Белорусы часто сообщают о мошенниках, которые выманивают у них деньги по телефону под видом банковских работников. Недавно жительница Солигорска так потеряла 640 рублей. Zerkalo.io рассказывает, как можно защититься телефонных аферистов.

Как работают мошенники, которые воруют деньги с банковских карт

Когда мошенники по телефону представляются банковскими работниками и обманом вынуждают человека раскрывать данные карточки, а потом похищают с них деньги, такой вид аферы называется вишинг. Нередко они пользуются специальными программами, которые выдают их контакты за номер банка. Мошенники также могут подбирать номера, которые будут максимально похожи на номер телефона финучреждения. Отличаться может только одна цифра, поэтому это легко не заметить.

Есть несколько наиболее популярных сценариев, по которым действуют такие преступники. Клиенту звонит человек, который представляется работником банка. Разговор проходит максимально быстро и настойчиво. Это делается для того, чтобы у человека не было времени подумать и засомневаться в том, что именно говорит звонящий, задаться вопросом, почему он просит предоставить ту или иную информацию.

Первый сценарий. Жертве говорят, что с ее карточки кто-то пытался снять деньги (или уже снял какую-то сумму) и спрашивают, не она ли это была. Могут назвать другую страну, где якобы прошла операция. Могут также убеждать, что человек как будто пытался купить товар в конкретном магазине. В этом случае мошенники уверяют, что надо срочно заблокировать карточку. Чтобы сделать это максимально быстро, предлагают продиктовать все данные «пластика» (а порой — и паспортные данные), включая CVV — секретный код из трех цифр, указанный на ее обратной стороне. Как только владелец карты это делает, могут еще попросить продиктовать номер верификации, который часто приходит для подтверждения платежной операции. Сразу после того, как растерянная жертва рассказывает все это «банковскому служащему», с ее счета списываются деньги.

Второй сценарий. «Банковский работник» по телефону говорит, что на имя жертвы поступила заявка на кредит. Когда человек опровергает, что это он оставил заявку, звонящий просит его личные данные якобы для того, чтобы отменить заявку. Используя эти данные, потом у человека крадут деньги.

Это два наиболее явных и часто используемых способа. Но на самом деле они могут быть абсолютно разными. Общее будет то, что у вас по телефону просят рассказать данные пластиковой карточки, включая CVV-код, плюс могут спрашивать паспортные данные.

Как понять, что это мошенники?

Первое и самое главное правило — работник банка никогда не спросит у вас CVV. Более того, финучреждения настаивают, что секретный код из трех цифр нельзя сообщать никому, включая представителей банка. Так что важно помнить в любой ситуации, никогда и никому не называть трехзначный код с нелицевой стороны карточки. Также не стоит отправлять фото карточки, на котором виден этот код.

CVV-код, как правило, указан в центре обратной стороны карточки. На этом фото он расположен рядом с бело-голубой полосой.

Второе — работник банка никогда не будет просить вас продиктовать подтверждающий пароль, который приходит вам на телефон или пароль 3D-Secure. Такой пароль банковская система присылает для того, чтобы вы лично подтвердили платеж. Если кто-то просит его продиктовать, значит, этот человек собирается оформить платеж или перевод с вашей карты.

Третье, часто мошенники звонят в мессенджерах. В то время как сотрудники банка звонят по обычной линии. Чаще всего звонок в мессенджере от «специалиста банка» означает, что это мошенник. Не стоит сообщать ему вообще никакую информацию, а отключив звонок лучше всего пометить этот номер как спам или заблокировать.

Есть еще один примечательный момент, такие аферисты часто говорят не канцелярским языком, который используют обычно в банке. А в случае, когда тот, кому они звонят, задает вопросы, пытается выяснить, действительно ли это сотрудник банка, начинают хамить или уходить от ответов. Иными словами, необычный для банковского работника диалог, попытки вас уговорить поделиться своими банковскими и личными данными должны вызвать сомнение, правда ли это звонок из банка.

Что делать, если вы сомневаетесь, что вам звонят из банка

Когда вы не уверены, что вам звонят из банка, просто повесьте трубку. Можете так и сказать: «Я не уверен, что вы работник банка, а не мошенник». И завершить звонок. Если это действительно был работник банка, он найдет способ связаться с вами иным способом. При необходимости можете сами перезвонить в свой банк, но ни в коем случае не по тому номеру телефона, с которого вам звонили изначально. Номер телефона вашего банка есть в договоре, его можно найти на официальном сайте банка, в мобильном приложении и на самой пластиковой карте.

Если звонивший вам человек говорил, что с вашей карты пытаются снять деньги, замечены необычные платежи или что-то в этом роде, вы можете опять же связаться с банком и выяснить это.

В том случае, когда вы поняли, что общались говорили не с работником банка и предоставили ему какие-то данные, заблокируйте карту, свяжитесь с банком. Если у вас успели снять деньги, сообщите о происшествии в милицию.

Пользователя мессенджера, который пытался вас обмануть, можно заблокировать. Для этого его номер следует пометить как спам или выбрать «заблокировать» и указать подходящую причину.

В любой ситуации, не только в связи с сомнительными звонками, важно помнить, что не следует никому передавать и рассказывать:

- данные своей банковской карты: номер, срок действия, CVV-код;

- любой PIN-код;

- логин и пароль от интернет-банкинга или банковского мобильного приложения;

- пароль 3D Secure;

- СМС-пароль.

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