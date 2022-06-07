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В Северодонецке идут уличные бои, российские оккупанты перебрасывают все больше сил в город

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  • 7.06.2022, 14:48
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В Северодонецке идут уличные бои, российские оккупанты перебрасывают все больше сил в город

Ситуация очень сложная.

В Северодонецке Луганской области Erhfbys продолжаются уличные бои, российские оккупационные войска стягивают в город все больше сил.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Северодонецкой ВГА Александр Стрюк.

«Ситуация очень сложная. Наши Вооруженные силы закрепились на позициях, удерживают город, те рубежи, которые заняли. Но вместе с тем бои не утихают. Сосредоточено много вражеской артиллерии и техники, которая штурмует город. Пытаются наступать, мы их останавливаем. Наши Вооруженные силы делают максимум, чтобы отстоять город», — отметил он.

По его словам, оккупация Северодонецка для России является более символической, чем стратегической целью.

Стрюк также сказал, что оккупанты пытаются одержать хотя бы какую-то победу.

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