Крик души водителя такси

Крик души водителя такси1
- 7.06.2022, 14:59
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Водитель такси из Гродно рассказал правду о своей работе.
Почему водители такси не любят возить детей и часто отказываются от детского тарифа, «АвтоГродно» рассказал Евгений, водитель такси в Гродно.
– Я тоже часто отказываюсь от детского тарифа, – начинает разговор Евгений. – Вот и в этот раз, увидев маму с 2-мя детьми, думал отказаться от поездки. Но жизнь поделилась на "до" и "после". Сказать, что я обалдел – ничего не сказать, – говорит Евгений.
Каково же было мое удивление, когда, посадив детей в машину, женщина надела им обоим бахилы. Я год работаю в такси – и это в первый раз.
– Таким мамам отдельное место в раю, – с улыбкой говорит Евгений и продолжает: За все время моей работы было только две женщины, которые отряхнули детям ноги перед тем, как сесть в автомобиль.
Как сказала одна из них: " Меня муж научил!".
Евгений уверен, что именно люди, у которых есть собственные автомобили, ведут себя иначе, садясь в автомобиль такси. Но есть и другие.
– Можно и с ногами на сиденье...Ну ребенок же! Неважно, что следующий пассажир сядет на это место и испачкается, – говорит собеседник.
Не секрет, что многие водители максимально отодвигают переднее сиденье, чтобы пассажиру сзади было удобно. Но мамы стараются усадить ребенка именно за водителем.
– И начинается: удары в спину, подпихивание, ерзанье. А когда просим не делать – многие обижаются, – делится водитель.
Евгений продолжает рассказывать истории одну за другой.
– Буквально вчера ехала женщина с подростком. Он решил в машине переобуться. И что вы думаете? Следы от обуви были замечены на сиденье в районе груди. Как? – удивляется водитель такси.
Собеседник говорит, что уже не обижается, когда пассажиры пачкают салон, но потом сами вытирают за собой: просят салфетку у него или используют свою, иногда убирают грязь просто руками. Но таких единицы.
– Защитные чехлы не спасают ситуацию?
– Чехлов хватает на год. Ко всему, многие стараются покупать новые авто в такси, вот я езжу, например, на новой Kia Rio 21-го года. Владелец автомобиля очень щепетильно относится к чистоте в салоне. Каждый вечер я провожу на мойке, чтобы все отчистить и отмыть, а потом сдать машину.
Разговор заканчиваем на доброй ноте:
– Каждый водитель готов комфортно доставить своих пассажиров в точку назначения. Но взаимопонимание ведь никто не отменял. Правда ведь?