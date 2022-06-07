Крик души водителя такси 1 7.06.2022, 14:59

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Водитель такси из Гродно рассказал правду о своей работе.

Почему водители такси не любят возить детей и часто отказываются от детского тарифа, «АвтоГродно» рассказал Евгений, водитель такси в Гродно.

– Я тоже часто отказываюсь от детского тарифа, – начинает разговор Евгений. – Вот и в этот раз, увидев маму с 2-мя детьми, думал отказаться от поездки. Но жизнь поделилась на "до" и "после". Сказать, что я обалдел – ничего не сказать, – говорит Евгений.

Каково же было мое удивление, когда, посадив детей в машину, женщина надела им обоим бахилы. Я год работаю в такси – и это в первый раз.

– Таким мамам отдельное место в раю, – с улыбкой говорит Евгений и продолжает: За все время моей работы было только две женщины, которые отряхнули детям ноги перед тем, как сесть в автомобиль.

Как сказала одна из них: " Меня муж научил!".

Евгений уверен, что именно люди, у которых есть собственные автомобили, ведут себя иначе, садясь в автомобиль такси. Но есть и другие.

– Можно и с ногами на сиденье...Ну ребенок же! Неважно, что следующий пассажир сядет на это место и испачкается, – говорит собеседник.

Не секрет, что многие водители максимально отодвигают переднее сиденье, чтобы пассажиру сзади было удобно. Но мамы стараются усадить ребенка именно за водителем.

– И начинается: удары в спину, подпихивание, ерзанье. А когда просим не делать – многие обижаются, – делится водитель.

Евгений продолжает рассказывать истории одну за другой.

– Буквально вчера ехала женщина с подростком. Он решил в машине переобуться. И что вы думаете? Следы от обуви были замечены на сиденье в районе груди. Как? – удивляется водитель такси.

Собеседник говорит, что уже не обижается, когда пассажиры пачкают салон, но потом сами вытирают за собой: просят салфетку у него или используют свою, иногда убирают грязь просто руками. Но таких единицы.

– Защитные чехлы не спасают ситуацию?

– Чехлов хватает на год. Ко всему, многие стараются покупать новые авто в такси, вот я езжу, например, на новой Kia Rio 21-го года. Владелец автомобиля очень щепетильно относится к чистоте в салоне. Каждый вечер я провожу на мойке, чтобы все отчистить и отмыть, а потом сдать машину.

Разговор заканчиваем на доброй ноте:

– Каждый водитель готов комфортно доставить своих пассажиров в точку назначения. Но взаимопонимание ведь никто не отменял. Правда ведь?

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