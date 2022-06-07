Как бумажные войска Лукашенко воюют в телевизоре 2 7.06.2022, 15:06

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330 тысяч бойцов по минимальным подсчетам и без рыболовных резервов.

Не задалось у белорусских властей с планом обмена украинского зерна на европейские порты. Не вызвало их предложение доверия у заинтересованных сторон. Президент Зеленский вчера сказал, что несмотря на все миролюбие белорусских властей он не готов сделать им такой подарок. И оно не удивительно, учитывая, сколько этого миролюбия обрушилось на головы украинцев с белорусской территории, пишет Telegram-канал «Письма к дочери».

А президенты Литвы сказал, что если исправить железные дороги то вместо зерна по ним могут поехать войска. Ну а что он еще мог подумать, учитывая, что белорусские власти каждый день демонстрируют миролюбие и уже не могу придумать какие им еще ополчения вооружить для спокойного сна.

Вот вчера Минобороны Украины заявило, что белорусские власти планируют увеличить боевой состав своей армии до 80.000 человек. А еще есть 120.000 территориальной обороны. И к ним добавить по 50 ополченцев в каждом сельсовете. Всего в Беларуси 1.100 сельсоветов. Одно простое арифметическое действие и под ружьем еще 55.000 человек. Да добавь 13.000 пожарников с табельным оружием. И охотничье-рыболовную бригаду генерала Шуневича в 5.000 человек с потенциалом роста до 90.000. Ну и милиция, со всякими потенциальными подразделениями даст не меньше 60.000. Она-то может даст и больше, но 60.000 они сами признавали.

Вот на круг получается 330.000 человек в Белорусских Бумажных Войсках (Далее — ББВ). Это по минимальным подсчетам и без рыболовных резервов. А с резервами будет больше 400.000. Практически непреодолимая мощь, если пересчитывать на душу населения и квадратный километр территории.

И если бы война шла в телевизоре, то это мощь сломила бы любое вражеское сопротивление. Да враги бы сами сдали им Берлин, чтобы избежать ненужных жертв и разрушений в ходе бессмысленного затягивания военных действий.

Хотя может еще и сдадут. В смысле Берлин. Я имею в виду в телевизоре. Потому что уверен, что в телевизоре ББВ одержат много славных побед. Жалко только, что потенциальный противник белорусского телевизора не смотрит и о своем разгроме не узнает. Но, может это и к лучшему, что не узнает. А то… Мало ли. Вдруг бы обиделся.

Тем более, что воюющие в Украине экстремисты грубо вторглись в мобилизационные фантазии. Они предложили гражданам сомнительной лояльности цинично записываться в народную оборону и территориальное ополчение, чтобы пройти обучение за казенный счет и получить оружие из государственных запасов. И как теперь прикажешь отделять агнцев лояльности от оппозиционных, я извиняюсь, козлищ. На них же печати не проставлены.

Но, может я зря переживаю. Потому что есть же один надежный способ. Если человек пришел записываться добровольцем, то совершенно же понятно, что он замыслил недоброе и его лояльность сомнительна. Такому надо выдавать не вооружения, а профилактические 15 суток.

А если была разнарядка от предприятия, а у него нога болит, то значит он надежный человек. Оплот стабильности. Такому можно даже доверить что-нибудь из категории тяжелых вооружений. Если получится догнать. Свидетеля стабильности с больной ногой в ополчение не очень-то догонишь.

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