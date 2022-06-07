закрыть
7 июня 2022, вторник, 15:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Медведевы тоже плачут

9
  • Игорь Эйдман
  • 7.06.2022, 15:08
  • 5,566
Медведевы тоже плачут
Игорь Эйдман

Экс-президент РФ всхлипывает, бормочет проклятья и грозит трясущимся кулачком в пустоту.

Медведев написал в телеге: "Я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать всё, чтобы они исчезли".

И добавил про себя: "Они забрали мои виноградники в Тоскане. Они выперли моего сына из США. Они арестовали мою яхту. Они ввели против меня санкции и теперь я больше никогда не увижу их проклятые города, не воспользуюсь счетами в их чёртовых банках, не зайду в их гнусные кабаки и казино. Кичливый Лондон, развратный Париж, продажный Нью-Йорк теперь закрыты для меня. Теперь эти ублюдки и выродки будут веселиться в Крушевеле и на Лазурке, в Лас-Вегасе и Монте-Карло без меня...

Как я их ненавижу. И буду делать все, чтобы они исчезли. А что я могу для этого сделать? Ах да, я сейчас закрою глаза и не буду никого видеть. Они исчезнут для меня".

Сидит с закрытыми глазами, периодически причитает, всхлипывает, бормочет проклятья и грозит трясущимся кулачком в пустоту.

К нему подходит сын.

- Папа, тебе что, совсем плохо?

- Ах это ты, Илья, чего тебе надо?

- Я только одного хочу - назад в Калифорнию...

- А я в Тоскану хочу...

Обнявшись, плачут вместе…

Игорь Эйдман, "Фейсбук"

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Последний выстрел в тундре
Последний выстрел в тундре Владимир Халип
Продразверстка Гуттериша
Продразверстка Гуттериша Андрей Санников
Российская империя — не жилец
Российская империя — не жилец Виктор Шендерович
«Плейбой» для спасателя
«Плейбой» для спасателя Ирина Халип