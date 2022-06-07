Медведевы тоже плачут 9 Игорь Эйдман

7.06.2022, 15:08

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Игорь Эйдман

Экс-президент РФ всхлипывает, бормочет проклятья и грозит трясущимся кулачком в пустоту.

Медведев написал в телеге: "Я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать всё, чтобы они исчезли".

И добавил про себя: "Они забрали мои виноградники в Тоскане. Они выперли моего сына из США. Они арестовали мою яхту. Они ввели против меня санкции и теперь я больше никогда не увижу их проклятые города, не воспользуюсь счетами в их чёртовых банках, не зайду в их гнусные кабаки и казино. Кичливый Лондон, развратный Париж, продажный Нью-Йорк теперь закрыты для меня. Теперь эти ублюдки и выродки будут веселиться в Крушевеле и на Лазурке, в Лас-Вегасе и Монте-Карло без меня...

Как я их ненавижу. И буду делать все, чтобы они исчезли. А что я могу для этого сделать? Ах да, я сейчас закрою глаза и не буду никого видеть. Они исчезнут для меня".

Сидит с закрытыми глазами, периодически причитает, всхлипывает, бормочет проклятья и грозит трясущимся кулачком в пустоту.

К нему подходит сын.

- Папа, тебе что, совсем плохо?

- Ах это ты, Илья, чего тебе надо?

- Я только одного хочу - назад в Калифорнию...

- А я в Тоскану хочу...

Обнявшись, плачут вместе…

Игорь Эйдман, "Фейсбук"

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