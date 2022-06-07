ВСУ сорвали спасательную операцию российских оккупантов

ВСУ сорвали спасательную операцию российских оккупантов1
- 7.06.2022, 15:25
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Видеофакт.
В соцсетях обнародовали видео провальной спасательной операции российских войск в Украине.
Пытаясь эвакуировать раненого солдата, захватчики попали под огонь бойцов ВСУ, следивших за ними с помощью разведывательного дрона.
На опубликованных кадрах видно, как двое оккупантов тащат своего сослуживца к стоящему рядом бронетранспортеру, однако в этот момент рядом с БТР разрывается снаряд.
⚡️ Эксклюзив. Спасения рядового Ваньки пошло не по плану— Аслан (@antiputler_news) June 7, 2022
Украинская артиллерия точно отработала по БТР и группе орков.
В конце видно, как "русские своих не бросают" pic.twitter.com/XWeh6Bffin