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ВСУ сорвали спасательную операцию российских оккупантов

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  • 7.06.2022, 15:25
  • 3,130
ВСУ сорвали спасательную операцию российских оккупантов

Видеофакт.

В соцсетях обнародовали видео провальной спасательной операции российских войск в Украине.

Пытаясь эвакуировать раненого солдата, захватчики попали под огонь бойцов ВСУ, следивших за ними с помощью разведывательного дрона.

На опубликованных кадрах видно, как двое оккупантов тащат своего сослуживца к стоящему рядом бронетранспортеру, однако в этот момент рядом с БТР разрывается снаряд.

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