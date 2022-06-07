Стали известны подробности обыска в ОМА 7.06.2022, 15:22

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В торговую сеть пришли силовики.

В офисе торговой сети ОМА проходит обыск — под зданием стоят черные бусы, сообщают сотрудники. Крупный акционер сети ранее приостановил деятельность в Беларуси, компания перестала закупать белорусские и российские товары из-за нападения России на Украину.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал zerkalo.io, что обыски на 14.30 в офисе еще продолжаются. Задержаний на это время нет.

— Там очень большой офис, восьмиэтажное здание. Сотрудников периодически выпускают из офиса. Компания работает в штатном режиме, все магазины открыты и ждут своих покупателей — ОМА в строю Кто приходил, по какому делу и что предъявили компании, я вам сказать не могу, — добавил источник.

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