Где в Беларуси можно купаться? 7.06.2022, 15:33

Температура воды уже поднялась до 21 градуса, но не везде.

Считается, что купаться можно при температуре воды не ниже 18-19 градусов, при этом температура воздуха должна быть 20-25 градусов. Но это минимальные условия. Лучше всего, когда вода нагрелась до 23-25 градусов.

Температура воды в белорусских водоемах поднялась до 11-21°С в реках и до 15-21°С в остальных водоемах, сообщили в Белгидромете. В ближайшие дни на реках будет наблюдаться в основном спад уровней воды, в результате чего на притоке Припяти реке Случь возле аг. Ленин вода войдет в русло. Температура воды будет повышаться.

Фактически, купальный сезон в Беларуси вот-вот откроется. А что с качеством водоемов?

Специалисты санитарно-эпидемиологической службы Беларуси в рамках подготовки к купальному сезону 2022 года провели обследование всех установленных рекреационных зон для отдыха на воде. По их данным, все пляжи уже подготовлены к купанию и активному отдыху.

Так же в Республиканском центре гигиены заверили, что качество воды во всех водоемах на данный момент соответсвует нормам. Купаться можно во всех установленных местах по всей Беларуси.

Впрочем, теперь воду проверяют каждую неделю. И ситуация может изменится из-за жары и начала цветения водорослей, пишет telegraf.by.

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