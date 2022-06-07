«Десятки тысяч белорусов должны быть готовы вернуться в страну» 7.06.2022, 15:35

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Ненасильственных действий будет недостаточно.

Как белорусам защитить свою страну, когда у людей нет на руках оружия, а практически вся армия и силовой аппарат сегодня на стороне лукашенковской диктатуры и российских оккупантов? Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко считает, что белорусы должны искать союзников. Такое мнение он выразил в интервью сайту Charter97.org:

– Первое: надо понять, что эти действия необходимы и неизбежны. Ненасильственных действий будет недостаточно. Второе: предпринять организационные усилия для создания белорусских вооруженных структур.

И мы видим, что нашлись белорусские мужчины, белорусские герои, которые занялись созданием такой воинской части на территории Украины. Надо искать союзников и не надо здесь скромничать. Если украинцы имеют право на защиту своей страны, тоже самое должны требовать и белорусы.

Третий момент: мы должны сделать все, чтобы санкции против режима Лукашенко не были отменены. Зачем Путину территория, которая находится под такими жесткими санкциями и где надо будет кормить сразу 10 миллионов человек, ведь у страны, по сути, нет бюджета.

Четвертое: это солидарность белорусов за рубежом и готовность десятков тысяч человек в определенный момент вернуться в страну, чтобы защитить ее независимость.

Ну, и я считаю, что для многих тысяч белорусов, которые находятся в силовых структурах, одно дело – бороться с оппозицией, и совсем другое – выступать на стороне страны-агрессора и уже напрямую бороться против своего государства. Это уже другое состояние умов в Беларуси. И мы видим, что сейчас ветераны вооруженных сил или силовики, которые оказались за рубежом, участвуют в формировании белорусских частей в разных странах.

– Как международные санкции в отношении Беларуси и поражение российской армии в Украине могут повлиять на настроения белорусской армии?

– Знаю, что на руководство белорусских вооруженных сил очень сильное впечатление произвел разгром элитных частей российской армии в Украине. Когда эти российские «супер-рэмбо» приезжали на учения, например, в Марьину Горку или Брест, белорусы на них смотрели с восхищением, потому что те прошли и Ливию, и Сирию, и Чечню и у них было передовое вооружение и оснащение. И вдруг эти части буквально за месяц были полностью уничтожены. Основные части, даже не то, что российского спецназа, а вообще воздушно-десантных войск, перемолоты украинскими вооруженными силами. И это уже повлияло на поведение военного руководства РБ.

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