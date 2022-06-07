Ученые объяснили, почему на Земле больше нет гигантских животных 2 7.06.2022, 15:57

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Миллионы лет назад Землю населяли просто огромные животные, которые ходили по суше, летали в воздухе и жили в океанах.

Об этом мы знаем благодаря многочисленным ископаемым останкам, которые продолжают находить ученые. Но сегодня на планете осталось не так уж и много крупных животных, которые все же в разы меньше своих доисторических предков. В статье для Live Science ученые попытались ответить на вопрос: почему сегодня на Земле нет настоящих великанов?

"То, что на Земле миллионы лет назад жили настоящие гиганты по современным меркам, уже хорошо известно. Они были гораздо крупнее современных животных. Более 100 лет ученые выдвигают многочисленные гипотезы, которые объясняют почему гиганты в прошлом были обычным явлением, а сейчас их не существует. Но пока никто не может дать однозначного ответа на этот вопрос. Все зависит от многих факторов", — говорит Грег Эриксон из Университета штата Флорида, США.

У динозавров были хорошие зубы

По словам Эриксона, одним из различий между динозаврами и современными крупными млекопитающими, было то, что у первых была возможность постоянно обновлять свои зубы. Зубы не только менялись и оставались крепкими, но и с возрастом изменялся тип зубов. Благодаря этому динозавры могли с возрастом охотиться на все более крупную добычу, а значит могли наращивать свою массу и увеличиваться в размерах. Но млекопитающие лишены такой возможности.

"Также у динозавров воздушные мешки, вероятно, простирались от легких до костей, что создавало прочный, но легкий каркас. Благодаря этому у динозавров были сильные, но легкие скелеты, что помогало им становиться все больше и больше. Это похоже на то, как возвышаются дома благодаря внутренним опорным конструкциям. Хотя, конечно, достигнув определенного предела, они больше не росли", — говорит Стив Брусатте из Эдинбургского университета.

Но, по словам ученого, у современных млекопитающих, нет такого типа воздушных мешков, которые бы облегчали кости, поэтому они не могут вырасти до размеров крупных динозавров.

"Еще один важный фактор, который стоит учитывать – это то, что современные крупные млекопитающие являются теплокровными животными. Слону, например, для того чтобы поддерживать свою жизнедеятельность, нужен огромный запас пищи. Но травоядные динозавры, в большинстве своем, скорее всего были холоднокровными. Это значит, что слону в среднем нужно в 5 раз больше еды, чем гигантским травоядным динозаврам", — говорит Гират Вермей из Калифорнийского университета в Дэвисе.

О том, какими именно были динозавры, холоднокровными или теплокровными, Фокус уже писал. В новом исследовании ученые пришли к интересным выводам.

"До сих пор все еще ведутся споры о том, были ли динозавры холоднокровными или теплокровными. Многие ученые считают, что у них было что-то среднее между двумя этими особенностями. Благодаря этому, вероятно, крупным динозаврам не нужно было слишком много пищи, для возобновления потерянной энергии", — говорит Эриксон.

По словам Вермея, чтобы существо стало гигантом, необходимо, чтобы воздух был очень хорошо насыщен кислородом, рядом было очень много пищи и других ресурсов, и благоприятных условий окружающей среды. Что-то подобное было на Земле в триасовый период, который начался 251 млн лет назад, и когда началось бурное развитие динозавров.

"Также важным фактором для развития гигантизма является время. Чтобы появились гигантские существа должны пройти миллионы лет. Но массовые вымирания всегда уничтожали более крупных животных. Что касается шерстистых мамонтов, то их уничтожили и изменение климата и человек всего 10 тысяч лет назад. Поэтому не удивительно, что сейчас мы не наблюдаем на Земле огромных животных", — говорит Эриксон.

Стадный инстинкт

Но Вермей считает, что на уменьшение размера животных на Земле повлияла социальная структура древних животных.

"Эволюция социального поведения у млекопитающих привела к новой форме доминирования. Групповая охота относительно мелких хищников делает уязвимой даже очень крупную добычу. То есть физиологический гигантизм перерос в социальный. Животные стали больше в стаях или стадах, а не как одиночные организмы. Поэтому гигантизм утратил свою актуальность, по крайней мере на суше", — говорит Вермей.

На сегодня самыми крупными животными на суше являются африканские слоны, которые могут быть до 3,2 метра в высоту. Что касается океанов, то здесь самыми крупными являются синие киты, длина которых может достигать 24 метров.

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