Украинские бойцы в шоке от обеспечения оккупантов 1 7.06.2022, 16:12

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В России наблюдаются большие проблемы с обеспечением медикаментами и работой средств связи.

Несмотря на это, россияне умудряются пополнять ряды оккупантов новым пушечным мясом. Об этом apostrophe.ua заявил военный Вооруженных сил Украины Евгений Карась.

"Дело в том, что их медицинские пакеты часто мог наблюдать. Глазам больно, не то чтобы этим лечиться. Это повсеместная проблема, часто достаточно. Но ладно, бинты. В принципе, цена же россиян низкая. Не нарожают, как при Сталине, но и цена не выросла. Расходный материал. Чем меньше россиян, тем меньше пенсий платить, тем больше будет фонд для постройки вилл, золотых ершиков для унитаза. Поэтому проблема медикаментов для россии не критична", - пояснил Карась.

По словам военного, у россиян наблюдаются большие проблемы со связью.

"Критичны, например, их средства связи. У них танкисты до сих пор идут в атаку, когда даже на новых танках очень плохая связь. И это было в тех частях, которые заходили в феврале, которые еще были обеспечены типо круто. А сейчас я не знаю. Мне кажется, мы переговоры российских войск будем видеть не по азбуке Морзе, а они будут пускать какие-то клубы дыма. Там на самом деле есть очень большие проблемы со снабжением", - подчеркнул боец ВСУ.

Впрочем, несмотря на все эти проблемы, у Pоссии еще есть возможность пополнять ряды своих войск новым пушечным мясом.

"Единственное, что меня действительно удивляет, это то, что несмотря на отсутствие медикаментов, зарплаты, кидалово, пушечное мясо, плохих офицеров, дизертиров, в самой россии жизни никакой нет... Разворовывание унитазов – это же не от хорошей жизни, империя так не ведет себя. Так ведут себя свиньи, которые сбежали из концлагеря и поняли, что повсюду лучше, чем у них. Так вот, меня только удивляет, что они до сих пор умудряются туда пушечное мясо переть", - добавил Карась.

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