Какие стильные дачи продаются под Минском 4 7.06.2022, 16:28

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Все они с отоплением и канализацией.

Современные дачи по уровню комфорта не уступают полноценным загородным домам — есть и отопление, и канализация и современные санузлы. В эту подборку попали новые дома из базы realt, главные достоинства которых — свежий дизайнерский интерьер, возможность проживания всесезонно, высокий уровень комфорта и при этом вполне адекватная стоимость.

СТ «Мацки», Мядельское направление, 22 км от МКАД

Этот дачный поселок начинается сразу за деревней Мацки, всего в 5 минутах езды расположено водохранилище Вяча. Добраться до Минска проще простого даже без собственной машины - сюда ходят автобус и маршрутки. Поэтому в СТ многие люди живут постоянно.

В этом доме тоже можно проживать круглогодично — он современный, возведен из газосиликатных блоков (толщина 400 мм). Фасад отделан декоративной штукатуркой и окрашен. Кровля - металлочерепица, окна ПВХ, входная дверь металлическая. Общая площадь с террасой - 92 м2. Дом свежий, построен в 2021 году.

На первом этаже расположены просторная кухня-гостиная, жилая комната, коридор, санузел с душевой кабиной, стиральной машиной и бойлером. В комнате предусмотрено несколько спальных мест и место для работы или учёбы.

Кухня-гостиная оборудована всем необходимым для жизни и отдыха. Украшает кухню элегантный кухонный гарнитур из массива дерева в классическом стиле с новой встроенной техникой (посудомоечная машина BOSCH, духовой шкаф и индукционная варочная поверхность Electrolux). Из кухни-гостиной предусмотрен удобный выход на большую террасу.

На мансардном этаже находится вместительное чердачное помещение для хранения вещей.

Около дома расположена хозпостройка, которую можно оборудовать как баню. Или использовать ее по назначению, а построить баню или гостевой домик на фундаменте, который уже возведён для этого рядом с хозпостройкой. К фундаменту уже подведены электричество и вода.

Участок правильной прямоугольной формы 25*36 м2 (9 соток). На нем ландшафтный дизайн, есть зона для отдыха, огород и сад из сортовых деревьев и кустов. Кусты и деревья плодоносящие.

За эту современную дачу просят 59 900 долларов.

СТ «Союз», Молодечненское направление, 20 км МКАД

Товарищество находится рядом с деревней Кирши, всего в 3 км от Заславля.

Дом новый, построен в этом году. Он деревянный, обшит сайдингом, на крыше — металлочерепица. На первом этаже находится гостиная, кухня и санузел, на втором этаже спальня. Внутри стены отделаны евровагонкой, гипсокартоном, декоративной штукатуркой и плиткой. Полы бетонные с покрытием из ламината и плитки. Сантехника вся новая. Отопление от электричества. Дом продаётся с мебелью.

Участок небольшой, 5 соток. Он огорожен, благоустроен, на въезде на парковку стоят откатные ворота. На улице установлено видеонаблюдение.

Стоимость этой дачи — 36 тысяч долларов.

Полевая, Смолевичское направление, 38 км от МКАД

Деревня находится в 4 км от Смоелевичей. Добираться сюда удобнее всего по М1. Здесь продается дом на 80 м2 с современном стиле и дизайнерским интерьером. Он свежий, построен в этом году, полностью готов к комфортному проживанию. Место уединенное и живописное, не граничит с соседями.

Дом построен из красного кирпича, утеплен и обшит имитацией бруса. Внутри есть оборудованная техникой кухня, в гостиной стоит камин на дровах. В доме установлены панорамные окна с прекрасным видом. Высота потолка — до 4,5 метра. Кроме этого есть спальня, ванная комната с итальянской сантехникой и постирочной зоной. А еще две большие террасы с чудесным видом.

Водоснабжение из собственной скважины, отопление электрическое.

К дому прилагается два участка по 15 соток каждый. Стоимость — 70 000 долларов.

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