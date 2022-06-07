Галкин высмеял Скабееву и Соловьева на концерте в Израиле 7 7.06.2022, 16:34

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Он также упомянул о проваленных целях войны в Украине.

Российский пародист Максим Галкин на благотворительном концерте в Израиле высмеял российских пропагандистов телеканала "Россия-1" Ольгу Скабееву и Владимира Соловьева. Он также упомянул о проваленных целях войны в Украине и предположил, как Кремль будет оправдываться перед народом.

Сейчас у артиста проходит тур по Израилю, где он выступает перед поклонниками и собирает деньги для помощи Украине. Одно из видео с такого концерта попало на YоuTube, пишет obozrevatel.com.

На выступлении пародист вспомнил, что в родной стране его называют предателем, хотя именно российское правительство предало интересы своих граждан и провалило дипломатическую миссию, ускорив вступление Швеции и Финляндии в альянс НАТО.

"Я говорю: "Нет войне", а меня называют предателем. Они говорили: "Мы делаем эту спецоперацию, чтобы отодвинуть НАТО от границ с Россией". И что? Добрый вечер, мы из Суоми (местное название Финляндии – ред.). Ну это нормально? Нравится не нравится, НАТО расширяется", – пошутил юморист.

В этой связи Максим Галкин предположил, что поклонники так называемой "спецоперации" в России попытаются избавиться от всего финского и шведского, в частности переименуют привычные для них вещи: шведский стол, баню, спортивную стенку.

Первыми в массы такие идеи, по мнению пародиста, продвинут главные пропагандисты РФ – Скабеева и Соловьев.

"Я уже предсказываю эти антискандинавские настроения. Я уже вижу, как Скабеева сжигает альбом ABBA. Шведскую стенку переименовать в лазалку, сауну на сухопарке, шведский стол на обжираловку. Сто процентов запретят сказки Сельмы Лагерлеф и Астрид Линдгрен. Я уже бачу Соловьева, он кричит: "Карлсон", – сказал россиянин.

Интересно, что зрители в зале встретили шутки комика с овациями и одобрительными возгласами. Цель концерта – передать часть денег в помощь украинским беженцам, о чем сам Галкин заявил публично.

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