Самую известную водонапорную башню Минска выставили на продажу 9 7.06.2022, 16:37

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Сколько хотят выручить за здание, которое является историко-культурной ценностью?

В Минске выставлена на продажу водонапорная башня, находящаяся на проспекте Жукова. Это единственный подобный объект, сохранившийся в городе.

Башня в неоготическом стиле впервые упоминается в документах в 1910 году, построена она была, вероятнее всего, в начале ХХ века. Она находилась рядом с Брестским железнодорожным вокзалом и служила для заправки водой паровозов, а также для подачи воды в поселки рабочих-железнодорожников. Толщина стен башни составляет один метр. Раньше в верхней части башни располагалось два металлических бака, каждый вмещал по 80 тонн воды, пишет zerkalo.io.

Здание является историко-культурной ценностью. До 1991 года оно принадлежало БелЖД, а затем перешло к частному владельцу. С тех пор было несколько попыток ее реконструировать. Как рассказали в агентстве недвижимости «Сильван-Инвест», которое ведет объект, в 2008 году здание перепродали, владелец разработал проект создания архитектурной мастерской на верхних этажах и жилых помещений — на нижних, выполнил необходимые работы для сохранения здания.

Теперь для башни ищут нового владельца и потенциального инвестора, который провел бы реновацию с реконструкцией и открыл бы в здании общественно полезное пространство. Например, офис, ресторан, мини-отель. Башня находится около оживленной магистрали, рядом с новым микрорайоном «Минск-Мир», неподалеку строится станция метро «Аэродромная».

Общая площадь здания составляет 166 квадратных метров, внутри башни сейчас шесть этажей и незавершенная лестница. При этом имеется узаконенная возможность надстройки и расширения площади до 600 м². В проекте предусмотрена установка лифта, а на основе бывшего стального бака можно сделать 35-кубовый бассейн. К зданию прилагается участок площадью 8,33 сотки. Купить ее предлагается за 600 тысяч долларов.

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