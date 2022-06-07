Советник главы МВД Украины: Из Беларуси на территорию Волынской области могут зайти вражеские ДРГ 2 7.06.2022, 16:44

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Цель таких действий — отвлечение и оттягивание украинских войск.

С территории Беларуси на Волынь могут перебросить диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) с целью оттянуть силы украинских войск.

Об этом сообщил советник главы министра внутренних дел Виктор Андрусив в Телеграмме. Он подчеркнул, что такая угроза существует. Поэтому всем жителям нужно быть бдительными.

На протяжении последних недель в Министерстве внутренних дел не замечали активности диверсионно-разведывательных групп. Однако сейчас есть информация о такой угрозе со стороны Беларуси. ДРГ могут войти на территорию Волынской области.

Как отметил Андрусив, таким образом противник хочет оттянуть часть украинских войск, чтобы их не привлекли на более напряженных направлениях – на Востоке или Юге.

"За последние недели мы не замечали активности диверсионно-разведывательных групп. Однако наблюдаем такие намерения с территории Беларуси. Есть угроза того, что эти группы будут перебрасываться именно оттуда на территорию Волынской области", – отметил Андрусив.

Советник главы МВД пояснил, что оккупанты могут выбрать именно Волынскую область, поскольку на освобожденные территории значительно труднее незаметно перебросить ДРГ - там много блокпостов, полиции и граждане стали внимательнее после пережитой оккупации.

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