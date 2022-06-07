Поляки Беларуси отстаивают право обучаться в школе на родном языке 5 7.06.2022, 17:08

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Как реагируют лукашисты?

Со следующего учебного года преподавание в польских школах Гродно и Волковыска переведут на русский язык. Занятия на польском языке будут ограничены двумя уроками в неделю – один урок языка и один – литературы. Остальные предметы будут преподаваться на русском языке. Предметы «Гісторыя Беларусі» и «Мая Радзіма – Беларусь» будут преподаваться на белорусском языке, сообщает belsat.eu.

Родители встретили эту новость с негодованием. Руководство школ ссылается на новый Кодекс об образовании, который не предусматривает преподавания на языках национальных меньшинств.

На сайте Petitions.by обращение в Министерство образования и Палату представителей против дискриминации в получении среднего образования на польском языке набрало сотню подписей.

Старая редакция Кодекса об образовании гарантировала получение общего среднего образования на языках национальных меньшинств. Новая редакция Кодекса это право не предусматривает – дает только право на изучение языка и литературы национального меньшинства (в ст. 82, без определенного количества часов), но не на образование на языке национального меньшинства (как было в ст. 90).

Авторы петиции попросили власти объяснить, почему дискриминационные нормы были включены в Кодекс об образовании, а также обеспечить возможное получение общего среднего образования на языке национальных меньшинств и рассмотреть вопрос о внесении изменений в Кодекс об образовании.

Польские школы были построены в 1990-е годы на средства польского государства. Существует двусторонний договор между Польшей и Беларусью, гарантирующий обучение национальных меньшинств на родном языке. Но это право неоднозначно закреплено в Конституции (ст. 50 гарантирует «свободу выбора языка воспитания и обучения соответственно закону»).

Что на это ответили власти

На днях пришли официальные ответы на петицию из Министерства образования и от Палаты представителей.

В ответе из Минобразования за подписью начальника Главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования Марины Киндиренко отмечено, что законодательством Республики Беларусь изучение языка национального меньшинства «регламентировано» и что новые правки в Кодексе об образовании ничего не нарушают.

В ответе из Палаты представителей говорится о том, что оснований вносить новые изменения в Кодекс об образовании нет, так как процедура принятия соответствующего закона была соблюдена.

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