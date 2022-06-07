В Беларуси из-за санкций пропала слабосоленая семга 5 7.06.2022, 17:26

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Беларусь не может закупать рыбу в Скандинавии.

«Кур’ер» посмотрел, как обстоят дела с рыбной продукцией в торговых объектах Слуцка. Для этого журналисты зашли в магазины «Евроопт» (ТЦ «Маяк»), «Виталюр», «Дом торговли» и «Санта» в понедельник, 6 июня.

Напомним, что из-за санкций Беларусь не может закупать рыбу в Скандинавии.

Замороженная рыба была везде и в достаточных количествах, правда, судя по датам вылова на ценниках, это старые привозы. Например, в «Санте» (улица 14 Партизан) на сельди был указан вылов 12.03.2022, на скумбрии — 26.10.2021, на радужной форели — 20.01.22. Вся остальная рыба была тоже выловлена до апреля, кроме морепродуктов. Возможно, это связано с тем, что весной рыба уходит на нерест.

Появились в продаже белорусские сибас, форель и дорадо (аквакультуры — выращенные в искусственных условиях).

Среди остальной замороженной рыбы много российской и исландской. Есть из Китая, Новой Зеландии, Латвии и других стран. Из Дании и Норвегии единичные виды. Например, в «Виталюре» в наличии были замороженный норвежский лосось в куске за 64,99 рубля за 1 кг и норвежская радужная форель (кусок — 64,99 рубля, прихвостовая часть — 62,99 рубля).

Слабосолёные и копчёные лососёвые пока на полках есть, но их ассортимент уменьшился. В продаже ни в одном магазине не нашлось сёмги (лосось) в цельных кусках, только форель. Единственное, в «Евроопте» продавался малосолёный лососёвый набор.

Сотрудники магазинов на вопрос «Будут ли привозы сёмги?» ничего ответить не смогли. Лишь сказали: «Что привозят, то мы и выкладываем».

Журналисты позвонили в службу качества компании «Санта Бремор». Там ответили, что слабосолёную сёмгу не изготавливают, потому что нет сырья.

Сколько стоит другая замороженная рыба

Для понимания масштаба вопроса приводим данные, из каких стран и сколько рыбы ввозил «Виталюр».

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