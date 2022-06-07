ВСУ бьют россиян британскими ракетами Brimstone 3 7.06.2022, 17:41

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Видео «прилетов».

В сети появилось видео, как украинские военные освобождают свою землю от рашистов с помощью британских ракетных установок Brimstone. Ролик опубликовал украинский военный на своей Facebook-странице.

Сообщается, что с помощью оружия удалось поразить две единицы вражеской техники в районе села Малое Веселое Харьковской области.

"Это вам орки, за Вову Хулигана, которого вы добили раненого. Непосредственно в этом месте", - написал военный.

Стоит отметить, что ракета Brimstone (ранее задуманная как противокорабельная, но сейчас поражающая наземные цели) – это модернизированный европейским консорциумом MBDA американский AGM-114 Hellfire. Особенностью ракеты является то, что сама она автоматически захватывает цели, реагируя на массу металла в радиусе дальше 2 км от точки пуска.

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