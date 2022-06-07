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Польша анонсировала самый крупный за 30 лет контракт на поставку оружия Украине

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  • 7.06.2022, 17:56
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Польша анонсировала самый крупный за 30 лет контракт на поставку оружия Украине

Общая сумма договора составляет почти 630 миллионов долларов.

Власти Польши подпишут самый крупный за 30 лет контракт на поставку вооружения Украине для борьбы с российскими оккупантами. Общая сумма договора составляет 628 миллионов долларов.

Об этом сообщила пресс-служба Министерство национальной обороны Польши в Twitter.

По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, данное оружие необходимо на фронте.

"Сейчас мы подписываем один из самых больших контрактов на вооружение за последние три десятилетия на поставку оружия в Украине. Это оружие хорошо проверено, и сегодня мы знаем, что оно будет важным полем боя", - заявил политик.

При этом он указал, что оружие для Украины частично финансирует Европейский союз, а общая сумма контракта - примерно 3 миллиарда злотых, а это около 628 миллионов долларов.

О каком именно вооружении идет речь – неизвестно.

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