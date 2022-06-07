Польша анонсировала самый крупный за 30 лет контракт на поставку оружия Украине 4 7.06.2022, 17:56

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Общая сумма договора составляет почти 630 миллионов долларов.

Власти Польши подпишут самый крупный за 30 лет контракт на поставку вооружения Украине для борьбы с российскими оккупантами. Общая сумма договора составляет 628 миллионов долларов.

Об этом сообщила пресс-служба Министерство национальной обороны Польши в Twitter.

По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, данное оружие необходимо на фронте.

"Сейчас мы подписываем один из самых больших контрактов на вооружение за последние три десятилетия на поставку оружия в Украине. Это оружие хорошо проверено, и сегодня мы знаем, что оно будет важным полем боя", - заявил политик.

При этом он указал, что оружие для Украины частично финансирует Европейский союз, а общая сумма контракта - примерно 3 миллиарда злотых, а это около 628 миллионов долларов.

О каком именно вооружении идет речь – неизвестно.

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