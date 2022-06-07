🎦В центре Минска прогуливался мужчина с лисой на поводке.



Видео, на котором запечатлены пушистый зверек и его владелец, нам прислали очевидцы. Мужчину и необычного питомца заметили на проспекте Независимости в районе дома № 60. pic.twitter.com/2h7QstMFiR