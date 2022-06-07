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В центре Минска прогуливался мужчина с лисой на поводке

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  • 7.06.2022, 18:04
  • 3,894
В центре Минска прогуливался мужчина с лисой на поводке

Видеофакт.

Очевидцы заметили в центре Минска мужчину, который выгуливал лису на поводке. Кадры сняты несколько дней назад на проспекте Независимости, мужчина гулял со своим необычным питомцем в районе дома № 60, пишет агентство «Минск-Новости».

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