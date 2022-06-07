В центре Минска прогуливался мужчина с лисой на поводке3
- 7.06.2022, 18:04
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Видеофакт.
Очевидцы заметили в центре Минска мужчину, который выгуливал лису на поводке. Кадры сняты несколько дней назад на проспекте Независимости, мужчина гулял со своим необычным питомцем в районе дома № 60, пишет агентство «Минск-Новости».
🎦В центре Минска прогуливался мужчина с лисой на поводке.— minsknews_by (@minsknews_by) June 7, 2022
Видео, на котором запечатлены пушистый зверек и его владелец, нам прислали очевидцы. Мужчину и необычного питомца заметили на проспекте Независимости в районе дома № 60. pic.twitter.com/2h7QstMFiR